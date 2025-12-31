Mi a teendő, ha nem sikerül betartani az újévi fogadalmat?

Egy pohár pezsgő szilveszterkor talán megerősíti a bizalmunkat abban, hogy a következő évben többet takarítunk meg, kevesebbet költünk, jobban táplálkozunk, vagy többet edzünk.

De a legtöbb fogadalmunk kudarcba fullad. Már szilveszter után néhány héttel a többség feladja őket. Azonban nem minden kudarc története egyforma, mert az, ahogyan a kudarcról beszélünk, hatással van a saját motivációnkra és mások bizalmára, hogy újra megpróbáljuk - írja a The Conversation.

Mit tehetünk tehát, miután feladtuk az újévi fogadalmat? Bejelentettük jó szándékainkat a barátainknak és a családunknak, és most be kell vallanunk a kudarcot. Kutatások kimutatták, hogy az, ahogyan a kudarcot vallott fogadalmat megfogalmazod, befolyásolhatja, hogy mások hogyan tekintenek rá. Ha megérted, miért nem sikerül a legtöbb fogadalom, az segíthet abban, hogy a jövőben végigcsináld. Valóban, úgy beszélhetsz a fogadalmaidról, hogy a kudarcod érthetőbbé váljon, és megmaradjon a motivációd a folytatásra.

A sikertelen újévi fogadalom konstruktív megvitatásának egyik módja, ha a kudarc ellenőrizhetőségére koncentrálunk. A kutatások szerint a legtöbb újévi fogadalomhoz idő- és pénzbefektetésre van szükség. Például a jó fizikai állapot eléréséhez időre van szükség a testmozgáshoz, és általában pénzre is, hogy edzőtermi bérletet vagy edzőeszközöket vásároljunk. Mivel mindkét erőforrás elengedhetetlen a céljaink eléréséhez, sok sikertelen újévi fogadalom oka az idő vagy a pénz hiánya, vagy mindkettő.

A múltbeli sikertelen újévi fogadalmakról beszélve saját kutatásomban kimutattam, hogy inkább arra kell összpontosítanunk, hogy a pénzhiány hogyan járult hozzá a kudarchoz, mint az időhiányra. 2024-es tanulmányomban az emberek fiktív és valós panel résztvevőkről olvastak, akik vagy pénzhiány, vagy időhiány miatt buktak el. A résztvevők többsége úgy érezte, hogy az a személy, akinek a kudarca pénzhiány miatt következett be, a jövőben nagyobb önkontrollal fog rendelkezni, és megbízhatóbb lesz céljainak elérésében.

Ez a hatás azért következett be, mert a pénzhiányt olyan dolognak tekintik, amelyet nem lehet könnyen kontrollálni, így ha ez okozta a kudarcot, akkor a kudarcot elszenvedő személy nem sokat tehetett ellene.

Egy kutatásban a legtöbb sikertelen újévi fogadalom a fogyáshoz, az egészségesebb étkezéshez vagy az edzőtermi edzésekhez kapcsolódott. A résztvevők ugyanúgy vélekedtek arról, hogy a sikertelen személy férfi vagy nő volt-e, feltehetően azért, mert valószínű, hogy mindenkinek szüksége van némi időre és pénzre a különböző célok eléréséhez, nemtől és a konkrét fogadalomtól függetlenül.

A kontrollálhatóság szerepe más formát ölt, amikor arról gondolkodunk, hogyan tehetnénk jobban legközelebb.

Az idő szerepe

A kutatások azt is kimutatják, hogy a kudarcok tekintetében fontos, hogyan tekintünk az időre. A múltat illetően jobb, ha olyan, a kontrollunkon kívüli tényezőkre gondolunk, amelyek segítenek eltávolítani a kudarc negatívumait, és megerősítik azt a hitet, hogy legközelebb jobban fogunk teljesíteni. Ez azt jelentheti például, hogy meggondoljuk, kudarcunk pénzhiánynak vagy más, a kontrollunkon kívüli tényezőknek volt-e köszönhető.

A jövőre nézve azonban aktív szemléletet kell alkalmazni az idővel kapcsolatban. Nézzük meg a napirendünket, és hozzunk aktív döntéseket arról, hogyan osztjuk el az időt a céljaink elérésére, például úgy, hogy beiktatunk edzéseket vagy időt szánunk egészséges ételek elkészítésére. Ez motiválhat minket arra, hogy újra megpróbáljuk, mert nem vagyunk a zsúfolt napirendünk áldozatai.

Egy 2025 októberében publikált tanulmány, amely arra összpontosított, hogy az időhiány hogyan járult hozzá a kudarcokhoz, kimutatta, hogy az emberek visszanyerhetik az irányítás érzését, ha „időteremtésről” beszélnek, ahelyett, hogy „idővel rendelkeznek”. Azok az emberek, akik kudarcaikat úgy tárgyalták, mint időhiány problémáját, úgy érezték, hogy a jövőben másképp cselekedhetnek, és motiváltabbak voltak erre.

Ez azért van, mert az „idő szánása” aktív kontrollt sugall az ember ideje és napirendje felett, míg az „idő rendelkezésre állása” passzivitást sugall. Például, ha azt mondod, hogy nem szántál időt az edzésre, az azt jelenti, hogy a jövőben szánhatsz rá időt, ha úgy döntesz. Ezzel szemben, ha azt mondod, hogy nem volt időd edzeni, akkor úgy érzed, hogy ez az időhiány a te ellenőrzéseden kívül esik, és újra előfordulhat, ami megakadályozza, hogy elérjed az edzéscéljaidat.

Találd meg az örömöt

Egy másik ok, amiért sokan küzdenek az újévi fogadalmaik betartásával, az lehet, hogy túl ambiciózusak voltak, vagy elhanyagolták azt az örömöt és élvezetet, ami motivál minket.

Nem csak célra van szükségünk. Fontos az is, hogy örömöt találjunk az út során, és higgyünk a változás képességében. Például valaki szeretne jobb formába kerülni és többet edzeni, de amikor ténylegesen megpróbál elmenni az edzőterembe, nincs elég önbizalma ahhoz, hogy beiratkozzon egy órára. Ha nincs benne valami szórakozás, nehéz betartani az újévi fogadalmat, még akkor is, ha tényleg el akarjuk érni a célt. Próbáljunk tehát kitalálni, hogyan tehetjük élvezetesebbé a cél elérését, és emlékezzünk arra, hogy képesek vagyunk rá.

Az újévi fogadalmak trendje önmagában nem rossz dolog. Bár kissé paradoxnak tűnhet, hogy egy nagy éjszaka után, alkohol és túlevés után kezdjünk el jó szokásokat, a kutatások azt mutatják, hogy valóban profitálhatunk a "friss kezdet” hatásból, amelynek során a naptár új kezdete tiszta lapot biztosít a jobb szokások elindításához.

De nem kell megvárnunk, hogy a naptár új kezdetet adjon nekünk. Dönthetünk úgy, hogy saját fogadalmat teszünk (talán Valentin-napra vagy húsvétra?), hogy növeljük a motivációnkat a céljaink elérésére.

