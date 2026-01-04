2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Életmód

Hogyan „lopja el" az alvásunkat a vércukorszint és az étrend?

A tanulmány megerősíti, hogy az alvás és az anyagcsere szorosan összefügg

MH
 2026. január 4. vasárnap. 21:22
Egy közel 40 000 amerikai bevonásával végzett tanulmány megerősítette a vércukorszint, az étrend és az alvás minősége közötti szoros összefüggést. A cukorbetegek és prediabéteszesek sokkal nagyobb valószínűséggel tapasztalnak álmatlanságot, túl kevés vagy túl sok alvást, mint a normális vércukorszintűek. Ez arra utal, hogy a károsodott glükózanyagcsere közvetlenül összefügg az alvás minőségével.

Képünk illusztráció
Fotó: Connect Images via AFP/LB Studios

Az étrend kulcsszerepet játszik. A fő kockázati tényező az alacsony fehérjebevitel volt, különösen, ha magas zsírbevitellel párosult. Az ilyen diétát követő cukorbeteg betegeknél több mint kétszer nagyobb valószínűséggel diagnosztizáltak alvászavart. Az alacsony szénhidráttartalmú diéták azonban bizonyos védőhatást mutattak.

Érdekes módon a „tökéletes” vércukorszint-szabályozással (glikált hemoglobin 6,5% alatt) rendelkező cukorbetegeknél több alvási probléma jelentkezett. Ez összefüggésben lehet az intenzív terápia mellékhatásaival. A tanulmány megerősíti, hogy az alvás és az anyagcsere szorosan összefügg, és javításukat holisztikusan kell végezni, beleértve a fehérjebevitelre való összpontosítást is - írta meg a Gismeteo.

