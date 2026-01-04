Életmód
Hogyan „lopja el" az alvásunkat a vércukorszint és az étrend?
A tanulmány megerősíti, hogy az alvás és az anyagcsere szorosan összefügg
Az étrend kulcsszerepet játszik. A fő kockázati tényező az alacsony fehérjebevitel volt, különösen, ha magas zsírbevitellel párosult. Az ilyen diétát követő cukorbeteg betegeknél több mint kétszer nagyobb valószínűséggel diagnosztizáltak alvászavart. Az alacsony szénhidráttartalmú diéták azonban bizonyos védőhatást mutattak.
Érdekes módon a „tökéletes” vércukorszint-szabályozással (glikált hemoglobin 6,5% alatt) rendelkező cukorbetegeknél több alvási probléma jelentkezett. Ez összefüggésben lehet az intenzív terápia mellékhatásaival. A tanulmány megerősíti, hogy az alvás és az anyagcsere szorosan összefügg, és javításukat holisztikusan kell végezni, beleértve a fehérjebevitelre való összpontosítást is - írta meg a Gismeteo.