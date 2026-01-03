A vérnyomás szabályozása a hosszú és egészséges élet kulcsa. A vérnyomás tartós emelkedése növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és negatív hatással lehet a létfontosságú szervekre, beleértve a szívet is.

A Parade magazin utánajárt, hogyan befolyásolja a víz a vérnyomást.

A vízháztartás egyensúlyának fenntartása az egyik legegyszerűbb módja a szív egészségének megőrzésének.

„Ha elegendő vizet iszunk, a szívünknek nem kell olyan keményen dolgoznia, és a vér könnyebben kering a szervezetben. Emellett javulást tapasztalunk a vesefunkcióban és az elektrolit-egyensúlyban, ami hozzájárul a szív- és érrendszer egészségéhez” – mondja Dr. Gary McGowan.

Mark Houston kardiológus és az Amerikai Idősek Orvostudományi Akadémiájának (A4M) szív- és érrendszeri oktatási bizottságának elnöke megerősíti, hogy a víz fontos a szív- és érrendszeri egészség szempontjából, mivel csökkenti a vérrögök kockázatát, amelyet a magas vérnyomás okozhat.

„Ha elegendő folyadékot fogyasztunk, a vérünk simábban áramlik, ami csökkenti a vérrögök kialakulásának kockázatát” – mondja Dr. McGowan.

Az Amerikai Szívgyógyászati ​​Társaság szerint a szívbetegségben vagy cukorbetegségben szenvedőknek még több vizet kellene inniuk, mint azoknak, akik nem szenvednek ezekben a betegségekben. Ha 50 év feletti vagy, különösen oda kell figyelned a vízbeviteledre. Dr. McGowan elmagyarázza, hogy ez azért van, mert az idősebb felnőtteknél csökkent lehet a szomjúságérzet.

Azt mondja, hogy a vizelet színe elárulja, hogy eleget iszol-e. Ha világossárga, akkor eleget iszol. Ha sötétsárga, az annak a jele, hogy több vizet kell innod.

A kiszáradás növeli a vérnyomást?

Dr. Houston elmagyarázza, hogy a kiszáradás lelassítja a vérkeringést, ami megfosztja a szerveket és szöveteket a működésükhöz szükséges oxigéntől. Azt mondja, ez szédüléshez és eszméletvesztéshez vezethet.

Szerinte a lassuló véráramlás nyomáseséshez vezet, a szívbe áramló csökkent vér pedig gyorsabb verést okoz, és összehúzza az ereket, ami növeli a nyomást.

„A szívizom csökkent vérellátása szívműködési zavarokhoz vezethet mellkasi fájdalommal és légszomjjal” – mondja.

Dr. McGowan megjegyezte, hogy a kiszáradás aktiválja a szervezet stresszreakcióját, „harcolj vagy menekülj” üzemmódba kapcsolva. Ez, mondta, a pulzusszám növekedését és az erek összehúzódását okozza.