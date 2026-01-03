Hogyan befolyásolja a vaj a vérnyomást?

Az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy vajat tegyenek az ételeikbe anélkül, hogy a következményekre gondolnának.

Ha a szív egészsége prioritás az Ön számára, akkor valószínűleg már tudja, hogy óvatosnak kell lennie a sóval. De van egy másik gyakori élelmiszer, amely negatívan befolyásolhatja a vérnyomást, ha túlzottan fogyasztják, írja a Parade.

A vajról beszélünk, amit sokan szoktak az ételeikhez adni anélkül, hogy a következményekre gondolnának.

Sam Setareh, orvostudományok doktora, kardiológus szerint a vaj vérnyomásra, és általában a szív- és érrendszerre gyakorolt ​​negatív hatásának fő oka a telített zsírsavak tartalma.

„A telített zsírsavak összefüggésben állnak a megnövekedett vérnyomással, különösen nagy mennyiségben történő fogyasztás esetén” – mondja a National Library of Medicine című folyóiratban megjelent tanulmányra hivatkozva .

Az orvos szerint a magas zsírtartalmú étrend zsírfelhalmozódáshoz vezet a sejtekben, ami csökkenti a rendelkezésre álló nitrogén-monoxid mennyiségét és aktiválja a gyulladásos jelátviteli utakat, ami ezután növeli az érrendszer tónusát és a vérnyomást.

Setareh hangsúlyozta, hogy a telített zsírok vérnyomásra gyakorolt ​​hatása jelentősen eltér a telítetlen zsírok hatásától. Bizonyítékként egy tudományos tanulmányt hozott fel, amely szintén a National Library of Medicine -ben jelent meg, és amely kimutatta, hogy a telített zsírokat tartalmazó élelmiszerek telítetlen zsírokat tartalmazó élelmiszerekkel való helyettesítése valójában csökkenti a vérnyomást.

„A vaj nem okoz azonnali vérnyomás-emelkedést, de a magas telített zsírbevitel idővel hozzájárul az artériás merevséghez, az érrendszeri diszfunkcióhoz és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedéséhez” – mondja Setareh.

Szerinte még több kárt okoz a sózott vaj használata:

„A sós vaj nátriumot ad egy olyan ételhez, amely már amúgy is magas telített zsírtartalmú, ami a vérnyomás emelkedésének kétélű fegyverét eredményezi.”

Hangsúlyozta, hogy a magas vérnyomásban vagy sóérzékenységben szenvedőknél már a mérsékelt sófogyasztás is növelheti a vérnyomást.

„Mivel az Amerikai Kardiológiai Kollégium és az Amerikai Szívgyógyászati ​​Társaság a vérnyomás szabályozása érdekében a nátriumbevitel napi 1,5-2,0 grammra korlátozását javasolja, a sós vaj jelentősen növelheti a napi nátriumterhelést, ha a feldolgozott élelmiszerekből és az éttermi ételekből származó nátriummal kombinálják” – mondja.

Hogyan helyettesítsük a vajat?

Setareh szerint nincs egyértelmű ajánlás arra vonatkozóan, hogy mennyi vajat fogyaszthat.

„A telített zsírokra adott egyéni reakciók az életkortól, a testsúlytól, a genetikától, a sóbeviteltől és az általános étrendtől függően változnak. Gyakorlati ajánlás az, hogy a teljes telített zsírbevitelt a napi kalóriák kevesebb mint 6%-ára korlátozzuk, és a vajat csak alkalmanként használjuk, ne fő zsiradékként” – jegyezte meg.

Mit használhat vaj helyett a szíve támogatására?

„A növényi olajok jobb alternatívát jelentenek azok számára, akik aggódnak a vérnyomás miatt” – mondja Setareh, hozzátéve, hogy extra szűz olívaolajra, repceolajra és szójaolajra utal.

Sok telítetlen zsírt tartalmaznak, amelyek jobbak a szív egészségére, mint a vajban található telített zsírok, mondja.

„Már 15 gramm [körülbelül egy evőkanál] vaj növényi olajokkal való helyettesítése is javítja a lipidprofilokat és csökkenti az általános halálozási kockázatot. Az olívaolaj és az avokádóolaj jó főzéshez. Sütéshez a joghurt vagy a gyümölcspürék jók” – magyarázta.