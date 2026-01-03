Életmód
Hogyan befolyásolja a vaj a vérnyomást?
Az orvos megnevezte a kockázati csoportot
Ha a szív egészsége prioritás az Ön számára, akkor valószínűleg már tudja, hogy óvatosnak kell lennie a sóval. De van egy másik gyakori élelmiszer, amely negatívan befolyásolhatja a vérnyomást, ha túlzottan fogyasztják, írja a Parade.
A vajról beszélünk, amit sokan szoktak az ételeikhez adni anélkül, hogy a következményekre gondolnának.
Sam Setareh, orvostudományok doktora, kardiológus szerint a vaj vérnyomásra, és általában a szív- és érrendszerre gyakorolt negatív hatásának fő oka a telített zsírsavak tartalma.
„A telített zsírsavak összefüggésben állnak a megnövekedett vérnyomással, különösen nagy mennyiségben történő fogyasztás esetén” – mondja a National Library of Medicine című folyóiratban megjelent tanulmányra hivatkozva .
Az orvos szerint a magas zsírtartalmú étrend zsírfelhalmozódáshoz vezet a sejtekben, ami csökkenti a rendelkezésre álló nitrogén-monoxid mennyiségét és aktiválja a gyulladásos jelátviteli utakat, ami ezután növeli az érrendszer tónusát és a vérnyomást.
Setareh hangsúlyozta, hogy a telített zsírok vérnyomásra gyakorolt hatása jelentősen eltér a telítetlen zsírok hatásától. Bizonyítékként egy tudományos tanulmányt hozott fel, amely szintén a National Library of Medicine -ben jelent meg, és amely kimutatta, hogy a telített zsírokat tartalmazó élelmiszerek telítetlen zsírokat tartalmazó élelmiszerekkel való helyettesítése valójában csökkenti a vérnyomást.
„A vaj nem okoz azonnali vérnyomás-emelkedést, de a magas telített zsírbevitel idővel hozzájárul az artériás merevséghez, az érrendszeri diszfunkcióhoz és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának növekedéséhez” – mondja Setareh.
Szerinte még több kárt okoz a sózott vaj használata:
„A sós vaj nátriumot ad egy olyan ételhez, amely már amúgy is magas telített zsírtartalmú, ami a vérnyomás emelkedésének kétélű fegyverét eredményezi.”
Hangsúlyozta, hogy a magas vérnyomásban vagy sóérzékenységben szenvedőknél már a mérsékelt sófogyasztás is növelheti a vérnyomást.
„Mivel az Amerikai Kardiológiai Kollégium és az Amerikai Szívgyógyászati Társaság a vérnyomás szabályozása érdekében a nátriumbevitel napi 1,5-2,0 grammra korlátozását javasolja, a sós vaj jelentősen növelheti a napi nátriumterhelést, ha a feldolgozott élelmiszerekből és az éttermi ételekből származó nátriummal kombinálják” – mondja.
Hogyan helyettesítsük a vajat?
Setareh szerint nincs egyértelmű ajánlás arra vonatkozóan, hogy mennyi vajat fogyaszthat.
„A telített zsírokra adott egyéni reakciók az életkortól, a testsúlytól, a genetikától, a sóbeviteltől és az általános étrendtől függően változnak. Gyakorlati ajánlás az, hogy a teljes telített zsírbevitelt a napi kalóriák kevesebb mint 6%-ára korlátozzuk, és a vajat csak alkalmanként használjuk, ne fő zsiradékként” – jegyezte meg.
Mit használhat vaj helyett a szíve támogatására?
„A növényi olajok jobb alternatívát jelentenek azok számára, akik aggódnak a vérnyomás miatt” – mondja Setareh, hozzátéve, hogy extra szűz olívaolajra, repceolajra és szójaolajra utal.
Sok telítetlen zsírt tartalmaznak, amelyek jobbak a szív egészségére, mint a vajban található telített zsírok, mondja.
„Már 15 gramm [körülbelül egy evőkanál] vaj növényi olajokkal való helyettesítése is javítja a lipidprofilokat és csökkenti az általános halálozási kockázatot. Az olívaolaj és az avokádóolaj jó főzéshez. Sütéshez a joghurt vagy a gyümölcspürék jók” – magyarázta.