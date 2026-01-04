2026. január 8., csütörtök

Előd

Vita a demográfiáról
A hőmérséklet emelkedése tömeges álmatlansághoz vezet?

A tudósok előrejelzései továbbra is borúsak

 2026. január 4. vasárnap. 15:14
Egy viselhető alváskövetőket használó nagyszabású tanulmány közvetlen összefüggést talált a rendellenesen meleg éjszakák és a rosszabb alvásminőség között. Az éjszakai hőmérséklet minden egyes, körülbelül 5,5 Celsius-fokos emelkedése átlagosan 2,63 perc alváskiesést eredményezett éjszakánként.

Ez a látszólag kis hiány, amely a forró évszakokban és nyarakban emberek millióinál halmozódik fel, komoly közegészségügyi problémát okoz. A hőség lerövidíti az összes alvási fázist – a könnyű, a mély és a REM alvást –, így az alvás töredezettebb és kevésbé pihentető.

A hatás egyenetlenül oszlik el. A legnagyobb alvásveszteséget a középkorú felnőttek, a nők (a férfiakhoz képest), a spanyol ajkúak, a krónikus betegségben, például szív- és érrendszeri betegségben, depresszióban és elhízásban szenvedők, valamint a rosszul szigetelt, légkondicionáló nélküli otthonokban élők körében figyelték meg.

A tudósok előrejelzései továbbra is borúsak: a jelenlegi klímaváltozási forgatókönyvek szerint az éves alvásveszteség növekedni fog, és a legforróbb nyári éjszakákon a hiány elérheti a több órát is. Ez hosszú távú következményekkel jár a kognitív funkciókra, a mentális egészségre nézve, és növeli a különféle betegségek kockázatát - írta meg a Gismeteo.

