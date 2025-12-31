Életmód
Szokások, amelyek a ráncok idő előtti megjelenését okozzák
Egy bőrgyógyász szerint
Az orvos szerint a súlyos és hosszan tartó stressz, valamint a gyümölcsök és zöldségek hiánya miatti rossz táplálkozás hátrányosan befolyásolja a megjelenést. A bőrgyógyász megjegyezte, hogy ezek az állapotok végül a bőrt is érintik, és sebezhetőbbé teszik a ráncokkal szemben.
Kobets különös figyelmet fordított a napvédelemre. Hangsúlyozta, hogy a fényvédő rendszeres használata a napi bőrápolás része kell, hogy legyen, különösen a világos bőrűek esetében. Rendszeres UV-védelem nélkül az idő múlásával jelentősen megnő a ráncok kialakulásának valószínűsége.
A szakember a dohányzást nevezte meg a bőr öregedését felgyorsító másik szokásként. Szerinte a dohány elvékonyítja a bőrt, ami gyorsabb ráncosodást okoz. A dohányosoknál – hangsúlyozta a bőrgyógyász – gyakrabban alakulnak ki ráncok, különösen a száj körül. Hozzátette, hogy más tényezők, köztük az öröklődés és a környezeti tényezők is befolyásolhatják ezen változások súlyosságát.