Szokások, amelyek a ráncok idő előtti megjelenését okozzák

Bizonyos napi szokások jelentősen felgyorsíthatják a ráncok megjelenését K. Kobets bőrgyógyász szerint. A New York Postban megjelent kommentárjában a szakember felsorolta azokat a tényezőket, amelyek negatívan befolyásolják a bőr állapotát, és az öregedés korai jeleinek megjelenéséhez vezethetnek.

Az orvos szerint a súlyos és hosszan tartó stressz, valamint a gyümölcsök és zöldségek hiánya miatti rossz táplálkozás hátrányosan befolyásolja a megjelenést. A bőrgyógyász megjegyezte, hogy ezek az állapotok végül a bőrt is érintik, és sebezhetőbbé teszik a ráncokkal szemben.

Kobets különös figyelmet fordított a napvédelemre. Hangsúlyozta, hogy a fényvédő rendszeres használata a napi bőrápolás része kell, hogy legyen, különösen a világos bőrűek esetében. Rendszeres UV-védelem nélkül az idő múlásával jelentősen megnő a ráncok kialakulásának valószínűsége.

A szakember a dohányzást nevezte meg a bőr öregedését felgyorsító másik szokásként. Szerinte a dohány elvékonyítja a bőrt, ami gyorsabb ráncosodást okoz. A dohányosoknál – hangsúlyozta a bőrgyógyász – gyakrabban alakulnak ki ráncok, különösen a száj körül. Hozzátette, hogy más tényezők, köztük az öröklődés és a környezeti tényezők is befolyásolhatják ezen változások súlyosságát.