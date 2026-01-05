Növelik a memóriaproblémák kockázatát a 65 év felettieknél

Kínai kutatók összefüggést találtak az étrend, az alvásminőség és az idősebb felnőttek kognitív hanyatlásának kockázata között. A körülbelül 9000, 65 év feletti sanghaji lakos adatainak elemzésén alapuló tanulmány a Frontiers in Nutrition folyóiratban jelent meg.

A tanulmány során a kutatók megvizsgálták a résztvevők étrendjét, különös tekintettel a B-vitamin-bevitelükre, és felmérték alvási szokásaikat is. Az elemzés kimutatta, hogy a megfelelő B6-, B12-vitamint és folátot tartalmazó étrend a memória- és gondolkodászavarok alacsonyabb kockázatával járt. Ezzel szemben az alvászavarok a kognitív hanyatlás szignifikánsan megnövekedett kockázatával jártak együtt.

A tudósok különös figyelmet fordítottak a tényezők kombinációjára. Az idős embereknél, akik rosszul aludtak és B-vitamin-hiányuk volt, nagyobb valószínűséggel alakult ki kognitív károsodás, mint azoknál, akiknél csak az egyik állapot állt fenn. Az ellenkezője – a jó alvás és a megfelelő vitaminbevitel – csökkentette a kockázatot.

A tanulmány szerzői megjegyzik, hogy a kapott eredmények rávilágítanak az időskori kognitív egészség megőrzésének átfogó megközelítésének fontosságára. Úgy vélik, hogy a kockázatértékelésnek nem az egyéni életmódbeli vagy táplálkozási tényezőket, hanem azok kombinációját kell figyelembe vennie.