Ez az ital még jobban elszínezi a fogakat, mint a kávé

Elena Tsybina fogorvos elmagyarázta, hogy a népszerű matcha ital jelentősen ronthatja a fogzománc megjelenését. A szakember szerint ez a hatás még a kávéénál is hangsúlyosabb.

Az orvos elmagyarázta, hogy a matcha egy finom por, amelyet vízben vagy tejben oldanak fel. Nagyon apró részecskemérete miatt hosszabb ideig a fogakon marad. Ennek eredményeként a lepedék gyorsabban képződik, sűrűbbé és jobban láthatóvá válik.

A japán teában található anyagok kulcsszerepet játszanak a fogzománc festésében. Ezek közé elsősorban a tanninok és a klorofill tartoznak. Ezek adják az ital gazdag színét, és hozzájárulnak a fogak árnyalatának megváltozásához. Ahogy Tsybina megjegyezte, a matcha festőereje felülmúlja a kávéételeket, és csak a vörösbor után áll.

A fogorvos azt is megjegyezte, hogy a hatás különösen a világos zománcú embereknél észrevehető. A matcha által hagyott sárgászöld árnyalat hangsúlyosabb ezeken a fogakon, mint a kávéitalokkal való rövid érintkezés után megjelenő barnás folt.

Korábban egy másik fogorvos, Elena Prokopenko olyan ételeket nevezett meg, amelyek segítenek helyreállítani a fogzománc szerkezetét. Szerinte ezek közé tartoznak a tejtermékek, a zöldségek, a tojás, a hal és a diófélék - írta meg a Gismeteo.