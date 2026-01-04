Egy orvos elmagyarázta, miért szenvednek a nők jelentősen gyakrabban migréntől

A rendelkezésre álló adatok szerint az aura nélküli migrén évente a felnőttek 14–21 százalékát érinti. A nemek közötti különbségek igen jelentősek: a nők körülbelül 17 százalékánál, míg a férfiaknál körülbelül 8 százaléknál fordul elő ez a diagnózis. A szakember szerint az ilyen rohamok neurológiai rendellenességnek minősülnek, és jelentősen ronthatják az életminőséget.

Sokkal ritkább a migrén egy másik formája – az aurás migrén. Előfordulását körülbelül 2,5 százalékra becsülik. Az orvos elmagyarázta, hogy ebben az esetben a roham kezdete előtt jellegzetes tünetek jelentkeznek. Ezek közé tartoznak a látómezőben villogó foltok vagy felvillanások, az egyoldali zsibbadás, az arc vagy a végtagok bizsergése, valamint a beszédnehézségek. Ezek a tünetek a roham legelején jelentkeznek, és 20-60 percig tartanak.

Jurij Neszterovszkij arra is emlékeztetett, hogy a migrénben szenvedők ne szedjenek fájdalomcsillapítókat orvosi felügyelet nélkül. Megjegyezte, hogy a fájdalomcsillapítók túlzott használata és az orvosi ellátás késlekedése súlyosbíthatja a helyzetet, ezért fontos, hogy rendszeres rohamok esetén azonnal orvoshoz forduljunk.