2026. január 8., csütörtök

Előd

Egy orvos elmagyarázta, mely téli italok károsítják a fogzománcot

A fogorvos hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljesen tartózkodni az ilyen finomságoktól

MH
 2026. január 4. vasárnap. 18:42
M. Ali fogorvos figyelmeztetett, hogy az édes ünnepi italok jelentős károkat okozhatnak a fogakban. Megjegyezte, hogy a forró csokoládé és az adalékanyagokkal – tejszínnel, fagylalttal, pillecukorral és más édes összetevőkkel – készült kávé különösen veszélyes.

Egy orvos elmagyarázta, mely téli italok károsítják a fogzománcot
Nem az italok hőmérséklete számít
Fotó: NorthFoto

Az ilyen italok fő problémája a magas cukortartalmuk. Ahogy az orvos megjegyezte, egyetlen kávés desszertital körülbelül 11 evőkanál cukrot tartalmazhat. A fogyasztás után perceken belül a fogzománc megpuhulni kezd, ami növeli a károsodás kockázatát.

Az édes adalékanyagok állaga és összetétele további kockázatot jelent. A csokoládé és a pillecukor a fogak felszínéhez tapad, és megragad a zománcon, fokozva a cukor romboló hatását. Ez növeli a fogászati ​​problémák kialakulásának kockázatát.

Az orvos azt is megjegyezte, hogy a túlzott cukorfogyasztás az ünnepek alatt nemcsak a fogak egészségére van hatással. Megzavarhatja az alvást és hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz, mivel egyetlen cukros ital néha több kalóriát tartalmazhat, mint egy hamburger.

A fogorvos hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljesen tartózkodni az ilyen finomságoktól. A mértékletesség továbbra is kulcsfontosságú. Azt javasolta, hogy az édes italt körülbelül fél órán belül kortyoljuk el, hogy csökkentsük a cukor fogakkal való érintkezésének idejét.

