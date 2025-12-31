Egy gasztroenterológus megnevezte az első csésze kávé optimális időpontját

Nem ajánlott közvetlenül ébredés után kávét inni – mondta a gasztroenterológus a Lentának . Az orvos szerint a szervezet reggel már természetes aktivitási állapotban van, így a kávé ilyenkor nem hozza meg a kívánt hatást.

Ahogy a szakember elmagyarázta, a szervezet körülbelül reggel 6 és 9 óra között tapasztalja a nap legmagasabb kortizolszintjét. Ez a hormon felelős az ébrenlétért és a koncentrációért. Magas szintje ellenére a koffein kevéssé fokozza az energiaérzetet. Továbbá, a rendszeres kávéfogyasztás ebben az időszakban a koffein iránti érzékenység csökkenéséhez vezethet. Ennek eredményeként idővel az embernek több italra lesz szüksége ahhoz, hogy a szokásos hatást érezze.

A gasztroenterológus szerint az első csésze kávé legjobb időpontja reggel 9:30 és 11:30 között van. Azt mondja, hogy a koffein ezekben az órákban a leghatékonyabb a koncentráció és a termelékenység fenntartásában.

Az orvos azt is megjegyezte, hogy az éhgyomorra történő kávéfogyasztás bizonyos esetekben nem biztonságos. Az ital serkenti a gyomorsavtermelést, és súlyosbíthatja a gyomor-bélrendszeri betegségek tüneteit. A lehetséges károk csökkentése érdekében azt javasolta, hogy a kávét étkezés után 30-60 perccel fogyasszuk, ne pedig azonnal.