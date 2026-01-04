Az orvosok öt olyan reggeli szokást neveztek meg, amelyek jobbá teszik az életet

E. Franco és R. Branco brazil orvosok megvitatták, mely reggeli szokások javíthatják jelentősen az életminőséget. A szakemberek a Metropolesnak adott interjúban osztották meg ajánlásaikat.

Az orvosok a következetes alvási ütemtervet jelölték meg az egyik kulcsfontosságú tényezőként. E. Franco szerint az azonos időben történő lefekvés és ébredés segít a szervezetnek fenntartani a normális vérnyomást és pulzusszámot. Továbbá egy ilyen ütemterv pozitív hatással van a hangulattal és az alvás minőségével kapcsolatos hormonok termelésére.

Az orvos további jótékony szokásként említette a vízfogyasztást közvetlenül ébredés után. Egy pohár reggeli folyadék – magyarázta a szakember – javítja a vérkeringést, és támogatja a gyomor-bél traktust és a veséket.

R. Branko viszont hangsúlyozta a reggeli fontosságát. A kiegyensúlyozott első étkezés segít fenntartani az energiaszintet és a koncentrációt egész nap. Az orvos azt is javasolta, hogy lehetőség szerint iktassunk be sétákat a reggeli rutinba, mivel ezek pozitív hatással vannak az általános közérzetre.

Az orvosnő különös figyelmet fordított az kütyük használatára közvetlenül lefekvés után. Szerinte a hírek olvasása és a közösségi média böngészése az ébrenlét első perceiben ingerekkel terheli az agyat, mielőtt a test teljesen aktiválódna. Ezért a legjobb, ha kerüljük az okostelefonokat és más eszközöket, legalább az ébredés utáni első néhány percben.