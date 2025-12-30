2026. január 8., csütörtök

Előd

A tudósok váratlan módszert találtak az elhízás okozta gyulladás csökkentésére

Javuló kognitív funkciókról is beszámoltak

MH
 2025. december 30. kedd. 18:38
A mangó rendszeres fogyasztása probiotikumokkal kombinálva gyulladáscsökkentő hatással lehet az elhízott egyéneknél. Erre a következtetésre jutottak a kutatók, akik a Food & Function folyóiratban tették közzé eredményeiket.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Science Photo Library/R3F/Science Photo Library

A 18 és 65 év közötti felnőtt önkéntesek két hónapon keresztül napi 400 gramm mangót ettek. Egyes résztvevők probiotikumot kaptak, míg mások placebót. Az elemzés kimutatta, hogy a túlsúlyos egyének, akik a mangó mellett probiotikumokat is kaptak, csökkent gyulladásos markerekről számoltak be. Javuló kognitív funkciókról is beszámoltak.

A tanulmány szerzői a megfigyelt hatást a mangó polifenoljainak, különösen a gallotanninoknak tulajdonítják. Az elhízott egyéneknél ezeknek a vegyületeknek a felszívódása csökken, de a probiotikumokról kimutatták, hogy elősegítik biológiailag aktív metabolitokká való átalakulását. Ezzel egyidejűleg a bélmikrobiota összetétele is megváltozik, ami szintén szerepet játszhat a megfigyelt változásokban.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a mangó és a probiotikumok kombinálása csökkentheti a gyulladást és támogathatja a kognitív funkciókat anyagcserezavarokban szenvedőknél.

