Mit kell tennie mindenkinek 2026 előtt?

A legjobb formájukban, tiszta, rendezett és jól karbantartott otthonban. Bár ez a cél igényesnek tűnhet, a szakértők rámutatnak, hogy néhány egyszerű lépéssel sokat lehet elérni.

Libby McKinney Tritschler ingatlanügynök azt tanácsolja, hogy a hidegebb hónapok előtt végezzék el a kazán karbantartását. „A fűtési rendszernek a hidegebb hónapokban hatékonyan kell működnie” – mondja Tritschler. A legfontosabb, hogy ne hóvihar vagy más kellemetlen időpontban fedezzük fel a rendszer hibáját vagy problémáját, hangsúlyozza.

„Ha van két dolog, ami otthonában semmiképpen sem szabad meghibásodjon, az a füst- és szén-monoxid-érzékelő” – magyarázza Tritschler, és azt javasolja, hogy tesztelje a készülékeket, és cserélje ki az elemek, a hibás alkatrészek vagy az elavult egységek.

Külső terek és bútorok karbantartása

Tritschler azt tanácsolja, hogy készítsék elő a kertet és a teraszt a télre: „Tárolják el vagy takarják le a kültéri bútorokat, és tisztítsák meg a teraszokat, a kocsibeállókat és az utakat, hogy minden ápoltnak és gondozottnak tűnjön”.

„Fontolja meg, hogy lágy, meleg fényt adjon a bejárathoz a rövidebb napokon” – tanácsolja Tritschler, megjegyezve, hogy gyakran elfelejtjük a kültéri világítást, amíg meg nem romlik.

A következő a listán a takarítás. Mike Martirena, a Compass Ivan and Mike Team munkatársa azt javasolja, hogy ha már régóta nem tisztíttattuk, akkor szakemberrel tisztíttassuk meg a szőnyegeket, ablakokat és kárpitozott bútorokat. Ez különösen hasznos, ha vendégeket fogadunk az ünnepek alatt, és a takarítás ára az új évvel gyakran emelkedik - írja a dnevno.hr.



Készülj fel 2026-ra

Legyen szó ruhákról, játékokról vagy sporteszközökről, a gyerekeknek sok olyan dolguk van, amit csak rövid ideig használnak. Mindez összeadódik. Ashley Garcia, otthoni szervező, kiemeli a gyerekek holmijainak átnézésének fontosságát:

„Az egyik legfontosabb dolog, amit ajánlok az év vége előtt elintézni, a gyermekek holmijainak átnézése – régi filctollak, törött zsírkréták, régi játékok, amelyeket adományozni lehet. A legtöbb esetben a gyerekek észre sem veszik.” Hozzáteszi, hogy ez egyben lehetőség arra is, hogy megtanítsuk a gyerekeket másokért tenni valami jót, különösen az ünnepi időszakban.

Garcia azt is tanácsolja, hogy takarítsuk ki és rendezzük át a szekrényeket, garázsokat és tárolóhelyiségeket. „Ez egy egyszerű rituálé, amely helyet szabadít fel, és segít abban, hogy rendezett és szervezett környezetben kezdjem az új évet.”

Martirena figyelmeztet: „Javítsuk ki a falakon lévő karcolásokat, szorítsuk meg a laza ajtókilincseket, és cseréljük ki a légszűrőket és az égett izzókat. Ellenőrizzük a fürdőszobák és a konyha fugáit; a nedvesség okozta károk alattomosak és drágák.”

Ezzel a nyolc egyszerű lépéssel otthona funkcionális és rendezett állapotban fogadhatja a 2026-os évet, Ón pedig szervezetten és készen állhat az új kezdetre.



