Két dolog, amit a 80 év felettiek leginkább bánnak az életükben

Mit bánt meg eddig a legjobban? A 80 év feletti emberek megosztják életbölcsességeiket, és elárulják, mit bánnak utólag – és mit tanulhatunk ebből.

Az álmok az élet részét képezik. Akárcsak a csalódások. Az életkor előrehaladtával számos tapasztalatot gyűjtünk és számtalan döntést hozunk – ezek közül néhányat valószínűleg megbánunk.

Egy felmérés megmutatja, mit bánnak az emberek

A Huffpost által 80 év feletti emberek körében végzett felmérés eredményei elgondolkodtatóak. Két lényeges pont emelkedett ki a válaszadók körében.

1. Mit gondolnak mások?

Egy kis élettapasztalattal azt mondhatjuk: nem számít, mit gondolnak mások rólunk. Az életben sokkal kevesebbet kellene törődni mások véleményével, vagy azzal, hogy milyen benyomást keltünk a cselekedeteinkkel. A legtöbb esetben a környezetünknek is mindegy, hogy pólót vagy pulóvert viselünk.

Az emberek gyakran önmagukkal vannak elfoglalva, és sokkal kevesebbet figyelnek másokra, mint sokan gondolják. Az a gondolat, hogy mások mit gondolnak rólunk, csak felesleges terhet jelent. A felmérésből kiderült: sok 80 év feletti ember bánja, hogy ilyen gondolatok foglalkoztatták.

2. Gondolkodni azon, ami talán bekövetkezik

A válaszadók úgy tűnik, hogy bánják a töprengést. Nagyon gyakori jelenségnek tűnik, hogy aggódnak és félnek olyan dolgoktól, amelyek még nem történtek meg. Sokan törik a fejüket és aggódnak olyan eredmények miatt, amelyek alapjai még meg sem lettek rakva.

A felmérés résztvevői biztosak benne: jobb bátran előrehaladni, és nem hagyni, hogy a véletlenek megakadályozzanak minket. Végül mindig az történik, amit senki sem várt előre. A megkérdezettek szívesen éltek volna ezzel a hozzáállással, és most ezt a tanácsot szeretnék átadni a fiatalabb generációknak.

Bárcsak ne töltöttem volna az életem olyan sok időt aggodalommal”

A Huffpost eredményéhez Karl Pillemer, a New York-i Cornell Egyetem professzora is eljutott. Pillemer eleinte olyan válaszokat várt, mint meggondolatlan üzleti döntések vagy titkos viszonyok, de tévedett: a professzor felmérésében a legtöbb idős ember azt állította, hogy sajnálja, hogy túl sokat aggódott és gondolt.

Mit tanulhat az idősebb generációtól

A világos üzenet: az aggodalmak értékes időpazarlás. A tudomány szerint a töprengés és az aggodalmak főleg akkor jelentkeznek, ha nincsenek közvetlen problémák. Azokat az erőforrásokat, amelyeket ezek a hipotetikus gondolatok igényelnek, inkább olyan dolgokra kellene fordítania, amelyek a jelenben sürgős cselekvést igényelnek.