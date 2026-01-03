Mi fog történni, ha minden nap feta sajtot eszik?

Táplálkozási szakértők részletesen elemezték, hogy a feta rendszeres fogyasztása hogyan hat a szervezetre.

A feta sajt a mediterrán konyha alapvető élelmiszere. És ez logikus is: a feta Görögországból, egy mediterrán országból származik. Ráadásul egyszerűen finom. „Az emberek a fetát az ízletes, sós ízéért és krémes állagáért szeretik, ami színt ad az ételeknek” – magyarázza Michelle Ruthenstein, regisztrált dietetikus kardiológus és okleveles cukorbeteg-tanácsadó.

Amikor mediterrán ételekről és táplálkozásról beszélünk, gyakran olyan étrendre gondolunk, amely a sovány fehérjéket és a teljes értékű növényi élelmiszereket helyezi előtérbe. Ez a fajta étkezés számos előnnyel jár, beleértve a testsúlyszabályozást, a szív egészségét és a hosszú élettartamot, írja a Parade.

De vajon a feta megérdemli-e a helyét a mediterrán diétában vagy bármilyen más egészséges étkezési tervben? Mi történik, ha minden nap megeszi ezt a sajtot? Okleveles táplálkozási szakértők beszéltek a feta rendszeres fogyasztásának előnyeiről és hátrányairól, valamint arról, hogyan teheti egészségessé étrendje részévé.

Mi a feta sajt tápértéke?

Julia Zumpano, a Cleveland Klinika regisztrált dietetikusa a fetát „tápanyagban gazdag ételnek” nevezi.

„A feta sajt jó kalcium-, B12-vitamin-, szelén- és foszforforrás. Mindezek elengedhetetlenek a csontok egészségéhez, az energiatermeléshez és a sejtek működéséhez” – jegyzi meg.

Egy csésze (kb. 150 g) morzsolt feta sajt tartalmaz:

Kalória: 398

Zsírok: 32,2 g

Telített zsír: 20 g

Nátrium (só): 1710 mg

Szénhidrát: 5,8 g

Rost: 0 g

Cukor: 0 g

Fehérje: 21,3 g

Kalcium: 740 mg

Foszfor: 506 mg

B12-vitamin: 2,54 mcg

Mi történik, ha minden nap fetát eszem?

Egy kis darab morzsolt feta szerénynek tűnhet, de a táplálkozási szakértők szerint már egyetlen adag is rengeteg tápanyagot biztosít. A fetának azonban megvannak a hátrányai, így nem mindenkinek való.

Meglepően kevés zsírt fogyaszt (viszonylag)

Zumpano megjegyzi, hogy a fetát alacsony zsírtartalmú, alacsony kalóriatartalmú sajtnak tekintik. Egy uncia (körülbelül 28 gramm) feta 75 kalóriát, 6,1 gramm összes zsírt és 3,77 gramm szívbarát telített zsírt tartalmaz.

Összehasonlításképpen, egy uncia cheddar (egy másik népszerű salátasajt) 120 kalóriát és 10 gramm zsírt tartalmaz (ebből körülbelül 6 gramm telített). Az alacsonyabb zsír- és kalóriatartalom segíthet a fogyásban és a koleszterinszint szabályozásában.

Közelebb kerül a fehérjebeviteli céljaihoz

Figyel a fehérjebevitelre? Biztosan nincs egyedül. A feta egy módja annak, hogy közelebb kerüljön az egyéni fehérjeszükséglethez, ami kortól, aktivitási szinttől és egészségi állapottól függően változik, de mindenkinek fontos.

„A feta stabil, megbízható fehérjét kínál, amely segíti az izmok regenerálódását és az étvágyszabályozást a nap folyamán” – mondja Dr. Chris Mohr fitnesz- és táplálkozási tanácsadó. Egy csésze feta körülbelül 20,3 gramm fehérjét tartalmaz – nagyjából annyit, amennyit a szakértők étkezésenként javasolnak.

A csontjai erősebbek lesznek

A csontok egészsége létfontosságú, különösen az öregedéssel, amikor a csontsűrűség csökkenése miatt megnő az esések, törések és csontritkulás kockázata. Ruthenstein szerint a feta két kulcsfontosságú elemet tartalmaz a csontok számára: kalciumot és foszfort.

Fontos megjegyzés a foszforral kapcsolatban: A hiánya rossz a csontoknak, de a túl sok veszélyes. 19 év feletti felnőttek számára az általános ajánlás napi 700 mg. Egy csésze feta sajt körülbelül 500 mg-ot tartalmaz.

Növelheti a B12-vitamin bevitelt

„A fetában található vitaminok, különösen a B12-vitamin, segítenek fenntartani az energiaszintet és az egészséges vörösvértesteket” – mondja Dr. Mohr. A vörösvértestek szállítják a tápanyagokat az egész szervezetben.

Ezenkívül a legújabb kutatások, köztük egy 2025-ös áttekintés is, arra utalnak, hogy a B12-vitamin támogatja az agy egészségét, segítve a mentális élesség és a koncentráció fenntartását.

Érezheti a gyulladáscsökkentő hatását

A laktózérzékenyek jobban tolerálhatják a fetát, mint más tejtermékeket.

„A feta gyulladáscsökkentő hatású lehet, különösen, ha kecske- vagy juhtejből készül, mivel A2 típusú kazeint tartalmaz, szemben a tehéntejből készült sajt A1 kazeinjével” – magyarázza Zumpano.

Az A2 fehérje könnyebben emészthető, ami csökkentheti a gyulladásos válasz valószínűségét.

Vagy emésztési problémákkal és allergiákkal küzd

Sajnos nem minden gyomor fogadja el a fetát. Bár a feta általában könnyebben emészthető, mint sok tehéntejből készült sajt, mégis tartalmaz laktózt, bár kisebb mennyiségben, hangsúlyozza Kathleen Benson táplálkozási szakértő.

A laktózintoleranciában szenvedők napi fogyasztás esetén gyomor-bélrendszeri tüneteket tapasztalhatnak. Zumpano hozzáteszi, hogy a tejallergiások allergiás reakciót tapasztalhatnak.

Az étel több örömet fog okozni

Az étel nem csak a vitaminokról és ásványi anyagokról szól. Az íz is számít. Mivel a feta nagyon ízletes, már kis mennyiségben is élvezetesebbé teheti az ételeket, ami gyakran kiegyensúlyozottabb étrendhez vezet.

Dr. Mohr egyetért: „Az embereket azért vonzza a feta, mert sós ízt ad anélkül, hogy nehéznek érezné magát. Tiszta, ízletes íze van, amely „hígítja” a zsíros ételeket és gazdagítja az ételt.”

Lehet, hogy unalmas

Másrészt viszont a feta mindennapos fogyasztása unalmassá válhat. „A feta mindennapos fogyasztása „ízfáradáshoz” vezethet, egyszerűen azért, mert ez egy nagyon erős, sós sajt” – ismeri el Benson.

Lehet, hogy túl sok sót fogyaszt

A feta nemcsak sós ízű. Valójában magas a nátriumtartalma. „Egy uncia (28 gramm) feta körülbelül 300 mg nátriumot tartalmaz, ami gyorsan felhalmozódhat és hozzájárulhat a magas vérnyomáshoz, ha túlzottan fogyasztjuk” – figyelmeztet Benson.

Az Amerikai Szívgyógyászati ​​Társaság azt javasolja, hogy a sóbevitelt napi 2300 mg-ra (ideális esetben 1500 mg-ra) korlátozzák.

Lehet, hogy túl sok zsírt eszik.

A feta zsírtartalma alacsonyabb lehet, mint sok más sajté, de még mindig elég zsírt tartalmaz ahhoz, hogy figyelni lehessen az adagokra.

„Egy uncia (28 gramm) feta sajt körülbelül 4 gramm telített zsírt is tartalmaz, ami növelheti a koleszterinszintet, ha túllépi a napi telített zsírbevitelt” – mondja Rutenstein.

Van-e a feta sajtnak gyulladáscsökkentő tulajdonságai?

A válasz egyéni. Benson azonban megjegyzi, hogy a legtöbb embernél a feta nem okoz gyulladást. „Számos kutatás kimutatta, hogy a tejtermékek, beleértve az erjesztett tejtermékeket (mint a feta, a joghurt és a kefir), nem növelik a krónikus szisztémás gyulladás biomarkereinek szintjét, sőt, sokuk akár a gyulladás csökkenésével is összefüggésbe hozható” – mondja.

A fő kivételt a tejfehérje-allergiában szenvedők jelentik. Mindenki más számára a tejtermékek mértékletes fogyasztása általában semleges vagy előnyös.