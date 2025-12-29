2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Májerősítő és szívvédő

Igazi C-vitamin bomba

Magyar Tibor
 2025. december 29. hétfő. 8:14
Frissítve: 2025. december 29. 9:30
Megosztás

A náthától a cukorbetegségig, a haj táplálásától a székrekedés enyhítéséig az egres mindennapos beiktatása az étrendbe rengeteg egészségügyi előnnyel jár.

Májerősítő és szívvédő
Képünk illusztráció
Fotó: Biosphoto via AFP/Biosgarden/Jean-Michel Groult

Az egres egy kis zöld vagy sárga színű gyümölcs, amelynek íze nagyon savanykás és fanyar. Tápanyagokban gazdag gyümölcs, az egyik leggazdagabb C-vitamin-forrás. Egészségügyi előnyei olyan számosak, hogy az Ayurveda egyszerűen és mélyen „a fiatalító gyümölcsként” jelöli.

C-, E- és B-vitamint, valamint olyan ásványi anyagokat tartalmaz, mint a foszfor, a kalcium és a vas. Különböző aminosavakat, tanninokat, polifenolokat, pektineket, valamint más létfontosságú tápanyagokat tartalmaz. A természetben elérhető antioxidánsok egyik legjobb forrása.

Az egres öregedésgátló tulajdonságokkal rendelkezik, energikusan tartja a szervezetet és erősíti az immunitást.

Az egresben található gyógyhatású tulajdonságok köztudottan erősítik a férfiak és nők reproduktív rendszerét, és rendben tartják azt.

Az állandóan köhögésre és megfázásra hajlamos gyerekek hasznát vehetik az egres fogyasztásának.

Ez a gyümölcs eltávolítja a méreganyagokat a szervezetből, és így erősíti a májat.

Az egres nagyszerű emésztést segítő élelmiszer. Megakadályozza a gyulladást, és hasznos a hasmenés és a vérhas kezelésére. Jó a savas reflux megelőzésére, mivel megnyugtatja a bélbélnyálkahártyát. Az egres rosttartalma enyhítheti a székrekedést. Az irritábilis bél szindróma kezelésére is jó.

Kiváló szívbarát élelmiszer. Segít csökkenteni a koleszterinszintet és a vérnyomást, de a cukorbetegséget is szabályozhatja.

Az egres hatásos a hajápolásban is. Sok hajápoló termékben használják hajbarát tulajdonságai miatt. Megakadályozza a hajhullást és a korai őszülést. Táplálja a hajgyökereket is, így egészségessé és erőssé teszi őket.

Természetes vértisztító, így a pattanások ellen is jól hat. Az egresből készült paszta jó a bőrhibák eltávolítására. Az egreslevet bőrvilágosításra és a bőr tisztítására is használják.

Az egres természetes gyógymód a hasnyálmirigy-gyulladásra, amely hatással lehet a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeire, ami a vércukorszint megugrását eredményezheti. Az egészséges anyagcsere jót tesz a vércukorszint fenntartásának. Az egresről ismert, hogy segíti az emésztést, és tökéletes a cukorbetegek számára. Mivel az egres gazdag antioxidáns- és C-vitamin-forrás, ideális táplálék lesz a cukorbetegek számára is, és segít az egészséges életmód fenntartásában.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink