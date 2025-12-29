Csodaszer a köhögésre?

Az izlandi zuzmót hagyományosan gyógynövényként használják számos betegségre, például köhögésre, hörghurutra, torokfájásra, emésztési zavarokra és más betegségekre. A vizsgálatok szerint az izlandi zuzmóban található bioaktív anyagok antioxidáns, antimikrobiális, gyulladáscsökkentő, hányáscsillapító és nyugtató tulajdonságokkal rendelkezhetnek. Az izlandi zuzmóról azt is feltételezik, hogy elősegíti a szoptatást.

Elsődleges terápiás előnyei a licheninből, egyfajta zuzmókeményítőből, valamint az olyan szerves savakból származhatnak, mint az usnic-, cetrar-, aszkorbin- és folsav. A lichenin főzéskor nyálkát képez, egyfajta gélszerű, oldható rostot, amely nyugtató hatással lehet a száj, a torok és a gyomor-bélrendszer irritált nyálkaszövetére. A szerves savak keserűek és serkenthetik az emésztést, valamint gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkeznek.

A tél és a nyálkás idő nem múlik el köhögés nélkül. Az izlandi zuzmó a legnépszerűbb termék, amit erre a tünetre ajánlanak. Azonban mielőtt elkezdjük magunkat kezelni érdemes egyeztetni a háziorvosunkkal vagy a gyógyszerészünkkel.