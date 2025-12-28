Életmód
Télen is vitaminbomba az asztalon
Nyersen salátaként vagy krémes levesként fogyasztva igazi tápanyagforrás
A legtöbben karácsonykor fogyasztják a vöröskáposztát – köretként gombóchoz és sült húsokhoz. Pedig ennél sokkal többre képes.
Vöröskáposzta: egészséges, finom és igazi tápanyagbomba
Mit lehet készíteni vöröskáposztából?
Mi lenne például egy házi készítésű vöröskáposzta-saláta? Ehhez a káposztát csíkokra kell vágni, és nyersen alaposan átgyúrni, hogy könnyebben emészthető legyen.
A salátát tálalhatjuk sárgarépával, körtével és uborkával, vagy rukkolával és napraforgómaggal, magyarázza a brémai Fogyasztóvédelmi Központ.
Különleges látványosságként készíthetünk vöröskáposzta-leveset is.
Hagymával és almával krémes, lilára színezett levest kapunk, amit ízlés szerint dióval, metélőhagymával és egy kevés tejföllel lehet ízesíteni, írta a Fitforfun.
Miért igazi szuperétel a vöröskáposzta?
„Régen télen gyakran fogyasztották, mert sok vitamint és ásványi anyagot tartalmazott, amelyek akkoriban ritkák voltak, ráadásul hosszú ideig el lehetett tárolni” – magyarázza Sonja Pannenbecker a brémai Fogyasztóvédelmi Központtól.
Ma már nem csak tipikus téli zöldség, egész évben fogyasztható.
Intenzív színének köszönhetően a vöröskáposzta gazdag antocianinokban. Ezek a másodlagos növényi vegyületek védik a szervezetet a szabad gyököktől. Emellett a káposzta bőségesen tartalmaz C-vitamint is: 100 g káposztában körülbelül 57 mg van, ami a legtöbb citrusgyümölccsel vetekszik.
Továbbá vasat és fontos élelmi rostokat is biztosít.