Télen is vitaminbomba az asztalon

Mindig csak főzve, a sült mellett? Milyen unalmas! Aki szereti a vöröskáposztát, próbálja ki nyersen salátaként – vagy levesalapanyagként, ami gyönyörű lila színt ad.

A legtöbben karácsonykor fogyasztják a vöröskáposztát – köretként gombóchoz és sült húsokhoz. Pedig ennél sokkal többre képes.

Vöröskáposzta: egészséges, finom és igazi tápanyagbomba

Mit lehet készíteni vöröskáposztából?

Mi lenne például egy házi készítésű vöröskáposzta-saláta? Ehhez a káposztát csíkokra kell vágni, és nyersen alaposan átgyúrni, hogy könnyebben emészthető legyen.

A salátát tálalhatjuk sárgarépával, körtével és uborkával, vagy rukkolával és napraforgómaggal, magyarázza a brémai Fogyasztóvédelmi Központ.

Különleges látványosságként készíthetünk vöröskáposzta-leveset is.

Hagymával és almával krémes, lilára színezett levest kapunk, amit ízlés szerint dióval, metélőhagymával és egy kevés tejföllel lehet ízesíteni, írta a Fitforfun.

Miért igazi szuperétel a vöröskáposzta?

„Régen télen gyakran fogyasztották, mert sok vitamint és ásványi anyagot tartalmazott, amelyek akkoriban ritkák voltak, ráadásul hosszú ideig el lehetett tárolni” – magyarázza Sonja Pannenbecker a brémai Fogyasztóvédelmi Központtól.

Ma már nem csak tipikus téli zöldség, egész évben fogyasztható.

Intenzív színének köszönhetően a vöröskáposzta gazdag antocianinokban. Ezek a másodlagos növényi vegyületek védik a szervezetet a szabad gyököktől. Emellett a káposzta bőségesen tartalmaz C-vitamint is: 100 g káposztában körülbelül 57 mg van, ami a legtöbb citrusgyümölccsel vetekszik.

Továbbá vasat és fontos élelmi rostokat is biztosít.