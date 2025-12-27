Szívproblémákat, daganatos betegségeket és gondolkodási zavarokat okozhat

A B9-vitamin vagy folsav a B-vitamin család tagja. Legismertebb a várandósságban játszott szerepe, de a vörös vérsejtek, aminosavak létrejöttében és a DNS-szintézisben is lényeges.

A B9-vitamin és biológiailag aktív formája, a folát, különösen a gyors növekedés időszakában kritikus, vagyis a várandósság alatt. Hiányában a magzatnál idegrendszeri fejlődési zavarok, velőcsőzáródási rendellenesség jöhet létre.

Felnőtteknél hiányában, ami gyakran B6 és B12 vitaminhiánnyal társul, szív- és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek és demencia, gondolkodási zavarok léphetnek fel.

A legújabb kutatások szerint hiánya növeli a koraszülés kockázatát is.

A B9-vitamin sokféle élelmiszerben megtalálható, ezért hiánya ritka. Szintje vérből ellenőrizhető. Egyes állapotokban vagy bizonyos betegségek mellett megnő a hiány kialakulásának kockázata.

Várandósság idején, sőt, mivel a legnagyobb szükség az időszak legelején van rá, ezért már a várandósság tervezésekor ajánlott a szedése.

Alkoholizmus esetén is hiány léphet fel, mivel ilyenkor a szervezet sokkal gyorsabban lebontja a folátot, és az kiürül.

Rossz felszívódást okozó emésztőszervi betegségek és beavatkozások miatt szintén pótlására szorulhatunk.

Hiányának tünete lehet a vérszegénység (anémia), a fáradtság, a gyengeség, a rendszertelen szívverés, a koncentrációs zavarok, a hajhullás és a sápadtság is.

A biológiailag aktív forma, a folát sok élelmiszerben megtalálható, bár a folsav forma jobban hasznosul (kivéve MTHFR mutáció esetén).

Jó folátforrás lehetnek a sötétzöld leveles zöldségek, a babfélék, a mogyoró, a tojás, a teljes kiőrlésű gabonák és a máj.

Bár normál táplálkozás mellett a B-vitaminhiány ritka, egyes állapotok és betegségek esetén megnövekedhet a hiány kockázata. Ilyenkor táplálékkiegészítőkkel pótolhatók a vitaminok. Egyszerre több B-vitamint tartalmazó B-komplex formában is elérhetők. Ezek azonban nem mindig tartalmazzák mind a nyolc B-vitamint.

50 éves kor felett, várandósság, szoptatás idején, egyes krónikus betegségek esetén, krónikus alkoholizmus esetén és állati eredetű élelmiszereket kiegyensúlyozatlanul mellőző étrend esetén pótlása ajánlott.