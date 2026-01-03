Miért okoz a stressz gyomorfájdalmat és görcsöket?

Sokan tapasztalnak hasi fájdalmat és görcsöket fontos események előtt vagy intenzív stresszes időszakokban. S. Kardashova gasztroenterológus szerint ez a reakció összefügg a bélrendszer és az agy közötti szoros kapcsolattal.

Stressz esetén az agy jelet küld a mellékveséknek, amelyek adrenalint és kortizolt juttatnak a véráramba. Rövid távon ez a mechanizmus segíti a szervezetet a mobilizációban, de hosszan tartó vagy állandó stressz esetén a hormonális válasz negatívan befolyásolja az egészséget.

A gyomor-bél traktus az első, amely szenved. A stressz görcsöket okozhat a gyomorban és a bélizmokban, amelyek fájdalmas vagy éles fájdalomként jelentkeznek. A puffadás, a székletürítés gyakoriságának változása és a bélmozgási problémák (székrekedés vagy hasmenés) szintén gyakoriak. A baj további jelei lehetnek a gyomorégés, a fokozott gázképződés és az étvágyingadozások – mind a csökkent, mind a fokozott.

A gasztroenterológus megjegyezte, hogy a krónikus stressz szintén gyengítheti a szervezet immunrendszerét. Ez azért van, mert az immunsejtek jelentős része a belekben koncentrálódik, és működésük zavarai kihatással vannak az általános egészségi állapotra.

Az ilyen problémák kockázatának csökkentése érdekében a szakember légzőgyakorlatokat, egészséges étrendet és stabil napi rutint javasolt. Szükség esetén pszichológus segítségét is javasolja. Bizonyos esetekben az orvos gyógyszereket írhat fel a gyomor-bélrendszer működésének támogatására.