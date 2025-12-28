Megdőlt egy régi alkoholmítosz

Gyakran hallani, hogy a férfiak jobban bírják az alkoholt, és napi két sör még nem jelent problémát. Egy új tanulmány azonban leszámol ezekkel a klisékkel, és radikális változtatásokat sürget.

Hogy mennyi alkohol számít még egészségesnek naponta, valószínűleg az egyik legtöbbet vizsgált kérdés. Hasonló gyakorisággal elemzik azt is, van-e egyáltalán egészségvédő hatása az alkoholfogyasztásnak.

„Mindenki csak egy egészen apró kortyot!” – egy új tanulmány szerint a 40 év alattiaknak érdemes komolyan venni a legendás idézetet a Feuerzangenbowle című filmklasszikusból.

Pontosabban: a fiatalabb nőknek naponta legfeljebb két evőkanál bort vagy 100 milliliter sört lenne szabad inniuk – írja egy nemzetközi kutatócsoport a The Lancet című tudományos folyóiratban, írta a Fitforfun.

A fiatal férfiakra vonatkozó ajánlás még ennél is szigorúbb: számukra legfeljebb egy snapszos pohárnyi (40 ml) sör vagy két teáskanál bor javasolt naponta.

Mennyi alkohol egészséges valójában?

Az Egyesült Államokban működő, nagy tekintélyű Mayo Clinic szerint a mérsékelt alkoholfogyasztás egészséges felnőttek esetében általában napi legfeljebb egy ital nőknek és legfeljebb két ital férfiaknak. Egy italnak 355 milliliter sör vagy 148 milliliter bor számít – vagyis férfiaknál akár két darab 0,33 literes sör is beleférne naponta.

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) legfeljebb heti 14 egység alkoholt ajánl, ami körülbelül 6 pint sörnek (nagyjából 3,4 liter) vagy 10 kisebb pohár bornak felel meg.

A német Robert Koch Intézet pedig így fogalmaz: „A kockázatos alkoholfogyasztás határértéke nőknél napi 10 gramm, férfiaknál 20 gramm tiszta alkohol felett van.” Tíz gramm tiszta alkohol egy kis pohár sörnek, egy pohár pezsgőnek vagy egy dupla snapsznak felel meg.

Új tanulmány: a férfiak nem bírják jobban az alkoholt

A Lancet tanulmánya nemcsak ezeknek az iránymutatásoknak mond ellent, hanem annak az elterjedt elképzelésnek is, hogy a férfiak több alkoholt fogyaszthatnak következmények nélkül, mint a nők.

A kutatók szerint a 40 év felettieknél más a helyzet. Ebben a korcsoportban egy-két ital akár segíthet is a szívbetegségek, a szívinfarktus és a cukorbetegség megelőzésében. Az elemzés azt mutatta, hogy az életkor előrehaladtával nő az a mennyiség, amely egészségügyi kockázat növekedése nélkül fogyasztható.

„Az üzenetünk egyszerű: a fiataloknak nem kellene inniuk, az idősebbek viszont kis mennyiségből akár profitálhatnak is” – mondta a tanulmány társszerzője, Emmanuela Gakidou, a Washingtoni Egyetem professzora. Hozzátette: bár valószínűtlen, hogy a fiatal felnőttek teljesen lemondjanak az alkoholról, fontosnak tartják a legfrissebb tudományos eredmények közlését, hogy mindenki megalapozott döntéseket hozhasson az egészségéről.

A kutatócsoport szigorúbb irányelveket sürget a fiatal felnőttek védelmében, valamint életkorhoz és lakóhelyhez igazított tanácsadást javasol.

Miért iszunk még mindig túl sok alkoholt, ha ennyire káros?

A kutatók 22 különböző egészségügyi kimenetelt vizsgáltak az alkoholfogyasztással kapcsolatban, köztük a szív- és érrendszeri betegségeket, a rákot, valamint a sérüléseket, például közlekedési balesetek vagy erőszakos konfliktusok következményeit.

Az elemzés alapját a Global Burden of Disease nevű nagyszabású nemzetközi kutatás adta, amely világszerte gyűjt adatokat az egészségi állapotról.

Következtetésük szerint még a „legbiztonságosabbnak” tartott alkoholszint is túl magas ajánlás a fiatalabb korosztályok számára – mondta Dana Bryazka társszerző, szintén a Washingtoni Egyetemről.

Civil szervezetek most szemléletváltást sürgetnek. Az elmúlt években több száz tanulmány bizonyította egyértelműen, hogy az alkohol sokféleképpen károsítja az emberi szervezetet – mondta Richard Piper, az Alcohol Change UK vezetője.

„Korábban nem voltunk ennek tudatában, és túl sokan iszunk továbbra is úgy, mintha ez a tudományos fordulat meg sem történt volna.”