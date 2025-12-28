Hosszabb és egészségesebb élet – de hogyan?

A hosszú élettartam szakértői négy egyszerű szokást említenek, amelyeket maguk is következetesen alkalmaznak, és amelyek döntő fontosságúak lehetnek a több egészséges életév eléréséhez.

Mi tartja az embereket igazán sokáig egészségesen? Renée Onque újságíró 2025-ben több nemzetközileg elismert hosszú élettartam szakértővel beszélt, és megkérdezte őket a saját mindennapi rutinjukról. Az eredmény: nincs egyetlen csodaszer – a döntő tényező több szokás kombinációja, amelyet következetesen alkalmaznak.

Az eredmények orvosokkal, kutatókkal és befektetőkkel folytatott beszélgetésekből származnak, akik szakmailag foglalkoznak az egészséges öregedéssel. Ezeket a CNBC Make It tanácsadó platformon tették közzé, amely rendszeresen publikál cikkeket az egészségről, a karrierről és az életmódról.

A lehető legkevésbé feldolgozott élelmiszerekből, sok zöldségből és egészséges zsírokból álló étrend a egészséges öregedés központi eleme.

A mozgás elengedhetetlen az egészséghez

Az összes megkérdezett szakértő hangsúlyozta a napi mozgás fontosságát. Nem kell intenzív edzésről lennie: elegendőek a séták, rövid edzések, jóga, tánc vagy erősítő gyakorlatok. A döntő az, hogy rendszeresen mozgásba hozzuk a testünket, és elkerüljük a hosszú ülés.

Az alvás a hosszú élettartam legfontosabb alapja

Több szakértő is az alvást nevezte meg a hosszú, egészséges élet központi tényezőjeként. A rendszeres alvási idő, a megfelelő pihenés és a stabil ritmus fontosabb, mint bármelyik diéta. Néhányan technikai eszközöket is igénybe vesznek, hogy jobban megértsék az alvás minőségét és a pihenési fázisokat.

A mentális egészség védi a testet

Visszatérő téma volt a stressz kezelése. A szakértők szerint a krónikus stressz közvetlenül hatással van a gyulladásokra, a hormonokra és az immunrendszerre. Sokan ezért tudatosan törekednek az egyensúlyra: időt töltenek a családdal, hobbi tevékenységekkel, mozgással vagy tudatos pihenéssel.

Teljes értékű táplálkozás a erősen feldolgozott élelmiszerek helyett

Az étkezés tekintetében is egyetértenek a szakértők: minél természetesebb, kevés cukor, kevés erősen feldolgozott termék. Különösen ajánlottak a zöldségek, fehérjék, egészséges zsírok és omega-3-források. A lemondás kevésbé döntő, mint a hosszú távú szokások.

A „CNBC Make It” szakértőinek közös üzenete: a hosszú élettartamot nem a szélsőségek, hanem a stabil mindennapi életmód biztosítja. Aki rendszeresen mozog, jól alszik, csökkenti a stresszt és tudatosan táplálkozik, az jelentősen növeli esélyeit a sok egészséges évre – kortól függetlenül.

Mit csinálnak másképp a százévesek?

A százévesekről szóló kutatások eredményei is azt mutatják, hogy az egészséges szokások nagy hatással vannak az öregedésre. A tanulmányok arra utalnak, hogy azok az emberek, akik különösen magas kort érnek meg, gyakran sokkal lassabban alakulnak ki náluk a betegségek – és ez már 70 éves kortól megfigyelhető.

Különösen feltűnő a több évtizeden át tartó stabil egészségi állapot: a szív- és érrendszeri betegségek és a szellemi hanyatlás a százéveseknél gyakran később jelentkezik, mint másoknál. A szakértők ezt kevésbé a géneknek, mint inkább az életmódnak, a stressz szabályozásának és a társadalmi kötelékeknek tulajdonítják – olyan tényezőknek, amelyek pozitív hatással lehetnek az idős korra.