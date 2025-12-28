Életmód
Hogyan lehet eltávolítani az otthonából a sült ételek szagát
Egy éttermi trükk, amely azonnal hat?
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto
A titok a fehér ecet és a citromhéj forralásában rejlik. A gőz semlegesíti a kellemetlen szagokat okozó zsíros részecskéket, és természetesen frissíti a levegőt. Ezt a módszert professzionális konyhákban is alkalmazzák, és nem hagy nyomot.
Hogyan kell csinálni otthon:
- Öntsön fél liter fehérborecetet egy serpenyőbe.
- Adjon hozzá egy citrom héját.
- Forralja 10 percig, és szellőztesse ki a konyhát.
- Kapcsolja ki a tűzhelyet, és hagyja a gőzt elpárologni.
Ez az egyszerű eljárás kevesebb mint 15 perc alatt visszaadja konyhájának frissességét, írja a kasvutarinat.fi