Hogyan lehet eltávolítani az otthonából a sült ételek szagát

A sült ételek szagának eltávolítása lehetetlennek tűnhet, különösen hal vagy burgonya sütése után. Van azonban egy éttermi trükk, amely azonnal hat, és friss, tiszta levegőt hagy maga után.

A titok a fehér ecet és a citromhéj forralásában rejlik. A gőz semlegesíti a kellemetlen szagokat okozó zsíros részecskéket, és természetesen frissíti a levegőt. Ezt a módszert professzionális konyhákban is alkalmazzák, és nem hagy nyomot.

Hogyan kell csinálni otthon:

Öntsön fél liter fehérborecetet egy serpenyőbe.

Adjon hozzá egy citrom héját.

Forralja 10 percig, és szellőztesse ki a konyhát.

Kapcsolja ki a tűzhelyet, és hagyja a gőzt elpárologni.

Ez az egyszerű eljárás kevesebb mint 15 perc alatt visszaadja konyhájának frissességét, írja a kasvutarinat.fi