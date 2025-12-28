2026. január 8., csütörtök

Előd

Vita a demográfiáról
Életmód

Hogyan lehet eltávolítani az otthonából a sült ételek szagát

Egy éttermi trükk, amely azonnal hat?

 2025. december 28. vasárnap. 17:35
A sült ételek szagának eltávolítása lehetetlennek tűnhet, különösen hal vagy burgonya sütése után. Van azonban egy éttermi trükk, amely azonnal hat, és friss, tiszta levegőt hagy maga után.

A titok a fehér ecet és a citromhéj forralásában rejlik. A gőz semlegesíti a kellemetlen szagokat okozó zsíros részecskéket, és természetesen frissíti a levegőt. Ezt a módszert professzionális konyhákban is alkalmazzák, és nem hagy nyomot.

Hogyan kell csinálni otthon:

  • Öntsön fél liter fehérborecetet egy serpenyőbe.
  • Adjon hozzá egy citrom héját.
  • Forralja 10 percig, és szellőztesse ki a konyhát.
  • Kapcsolja ki a tűzhelyet, és hagyja a gőzt elpárologni.

Ez az egyszerű eljárás kevesebb mint 15 perc alatt visszaadja konyhájának frissességét, írja a kasvutarinat.fi

