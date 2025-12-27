Ezért olyan rossz a másnap – és így enyhítheti

Ki ne ismerné a másnaposságot? Este még jó a hangulat, az ember megiszik egy-két pohárral az alkoholból a kelleténél többet. Másnap pedig gyakran kellemetlen ébredés és lüktető fejfájás várja. Az alábbiakban megtudhatja, melyik négy házi módszer segít valóban a másnaposság ellen.

A fej zúg, a gyomor fel van fordulva, minden forog – aki ilyen tünetekkel ébred reggel, általában komoly másnapossággal küzd az előző esti felszabadult ünneplés után.

Ha az állapot még órákkal később is „csontig hatol”, az ember mindent megtesz, hogy minél gyorsabban újra jobban érezze magát.

Kávé, másnapos reggeli vagy a jól bevált fájdalomcsillapító – sok módszer ígér gyors megkönnyebbülést, és néhány házi praktika valóban képes enyhíteni a kellemetlen tüneteket, írta a Fitforfun.

Miért alakul ki egyáltalán a másnaposság?

A másnaposságot elsősorban a szervezet kiszáradása okozza, és olyan tünetekkel jár, mint a fejfájás, hányinger, koncentrációs zavarok és általános rossz közérzet.

A túlzott alkoholfogyasztás szó szerint kiszárítja a szervezetet. Ennek oka, hogy az alkohol gátolja a vazopresszin nevű hormon működését, amely a szervezet vízháztartásáért felel.

Ez a hormon többek között szabályozza, hogy a vesék mennyi vizeletet termeljenek. Az alkohol azonban csökkenti a vazopresszin felszabadulását, így a folyadékvesztés jelentősen megnő.

Ez az oka annak is, hogy alkoholfogyasztás után gyakran kell mosdóba menni, kiszárad a száj, és másnap reggel fejfájással ébred az ember.

Ezek a házi módszerek valóban segítenek másnaposság ellen

Ha az utolsó ital mégis túl sok volt, és úgy érzi, mintha egy légkalapács dolgozna a homlokán, legszívesebben ki sem kelne az ágyból. Néhány házi módszer azonban így is segíthet – ráadásul szinte mindenkinél megtalálható otthon.

1. Tartalmas, de kímélő reggeli

Gyakran javasolják, hogy a másnapos reggeli legyen kiadós, sós és zsíros. Súlyos másnaposság esetén a máj már eleve keményen dolgozik az alkohol lebontásán.

Emellett a máj felelős a zsírok, fehérjék és szénhidrátok anyagcseréjéért is. Egy túl nehéz reggeli így dupla terhet ró rá.

Ezért érdemes mértékkel enni, és inkább vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ételeket választani. Jó megoldás lehet a gyümölcs, a zöldség – akár turmix formájában –, illetve egy könnyű leves vagy egytálétel. A húsleves különösen jól segít helyreállítani az elektrolit-egyensúlyt.

2. Sok folyadék fogyasztása

A megfelelő folyadékbevitel nemcsak másnap reggel fontos: már az alkoholfogyasztás közben is ajánlott minden ital között egy pohár vizet inni.

Ha lefekvés előtt fél–egy liter vizet elfogyaszt, az másnap a fejfájást is megelőzheti.

Ha azonban már késő, és erős fejfájással ébred, a legjobb választás a szénsavmentes víz – a szénsav ugyanis irritálhatja a gyomrot. A víz, tea és egy kevés almalé kombinációja segíthet a gyorsabb regenerálódásban.

3. Friss levegő és könnyű mozgás

Ha a másnaposság makacsul kitart, egy séta a friss levegőn valódi csodát tehet.

A könnyű mozgás serkenti a vérkeringést, kitágítja az ereket, és javítja az oxigénellátást. Ez stabilizálja a keringést és felgyorsítja a szervezet regenerációját.

Hűvösebb időben a hideg levegő még a fejfájást is enyhítheti. Ugyanakkor erős napsütésben inkább kerülje a sétát, mert az ronthat az állapoton.

4. A kávé segíthet a fejfájáson

A megfelelő folyadékbevitel mellett a kávé is gyors enyhülést hozhat, különösen fejfájás esetén. A hatás tovább fokozható egy kevés citrom hozzáadásával, amely csökkenti a fájdalomérzetet.

A Freiburgi Egyetem kutatói már 2000-ben kimutatták ezt a hatást. A koffein és a citromsav együtt gátolja egy olyan enzim működését, amely a fájdalomjelzések továbbításában játszik szerepet.

Fontos azonban a mértékletesség: túl sok kávé épp ellenkező hatást válthat ki, és fokozhatja a fejfájást.

Gyógyszer másnaposság ellen? Csak végső esetben

Ha valóban semmi más nem segít, fájdalomcsillapítóhoz is lehet nyúlni. A gyomor kímélése érdekében ilyenkor az ibuprofén ajánlott, mivel általában jobban tolerálható.

Általános szabály: annyit, amennyire feltétlenül szükség van, és a lehető legkevesebbet. A fájdalomcsillapítóknak mellékhatásaik lehetnek, amelyek akár tovább is ronthatják a közérzetet.