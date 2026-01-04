2026. január 8., csütörtök

Életmód

Ártalmas lehet az egész napos rágózás?

Az orvos figyelmeztet

 2026. január 4. vasárnap. 10:38
A nap folyamán folyamatosan rágható rágógumi kellemetlen egészségügyi következményekkel járhat, többek között fejfájással és állkapocsproblémákkal – magyarázta E. Tsybina fogorvos a Lenta.ru-nak adott kommentárjában.

Ártalmas lehet az egész napos rágózás?
Képünk illusztráció
Fotó: Connect Images via AFP/Zero Creatives

A szakember szerint a hosszan tartó rágás egyenetlen terhelést jelent a rágóizmokra és az állkapocsízületre. Ez a túlterhelés növeli a kisebb szövetkárosodás és az ízületi diszfunkció kockázatát.

Kezdetben a személy fáradtságot érezhet a halántékában és az arcán. Idővel ezt a rágóizmok fájdalma kíséri, különösen a nap vége felé. Később kattanó vagy ropogó hang hallható a száj kinyitásakor, az állkapocs „beragadásának” érzése széles ásításkor, és az állkapocs mozgásának csökkenése.

Az orvos megjegyezte, hogy bizonyos esetekben a kellemetlen érzés túlmutat az állkapocs területén. Vannak, akik fájdalmat tapasztalnak az állkapocs régiójában, zajt vagy teltségérzetet a fülükben, és kellemetlen érzést a nyakukban.

A szakember hangsúlyozta, hogy nem szükséges teljesen lemondani a rágógumiról. Az állkapocs terhelésének csökkentése érdekében cukormentes rágógumit javasolt, és annak használatának korlátozását. A fogorvos szerint az optimális idő étkezés után legfeljebb 20 perc rágásra elegendő.

