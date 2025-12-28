Életmód
A túl sok sajt komoly betegségekhez vezethet
A szakértők szerint nemcsak a szívre, hanem az egész szervezetre veszélyes lehet a mértéktelen fogyasztás
Egy mindennapos sajtos szendvics ugyan értékes tápanyagokat biztosít, de egyben sok telített zsírsavat és sót is tartalmaz.
Ha azonban túl sok sajtot fogyasztunk, a szervezetnek komoly terheléssel kell megküzdenie. Nemcsak a magas zsír- és sótartalom jelenthet problémát.
A sajt mint számos betegség lehetséges kiváltója
A népszerű élelmiszernek tehát egészségügyi árnyoldalai is vannak.
Azoknak, akik érzékenyek a koleszterin hatásaira, különösen oda kell figyelniük: a sajt fogyasztása ugyanis gyorsan megemelheti a koleszterinszintet. A koleszterin lerakódhat az artériák falán, elzáródásokat okozva, ami keringési zavarokhoz vezethet.
A sok sajtféleségben található telített zsírsavak emellett gátolhatják az esszenciális zsírsavak felszívódását. Ezek pedig rendkívül fontosak a szervezet számára, mivel gyulladáscsökkentő hatásúak. Hiányuk felerősítheti a meglévő gyulladásokat, és akár ízületi gyulladást is kiválthat, írta a Fitforfun.
A tejtartalmú termékek lassíthatják a máj működését is, ami növeli a szervezetben felhalmozódó méreganyagok mennyiségét. Ez a folyamat károsítja a szöveteket, és hosszú távon akár a daganatos betegségek kialakulását is elősegítheti.
A sajt helye az egészséges étrendben
Melissa Kuman táplálkozástudós a Yahoo Style magazinnak nyilatkozva azt javasolja, hogy naponta legfeljebb 30 gramm sajtot fogyasszunk, hogy ne terheljük túl a szervezetet.
A Német Táplálkozástudományi Társaság (DGE) ennél megengedőbb: ajánlásuk szerint napi 50–60 gramm sajt még belefér.
Ez például egy 150 grammos fetasajt egyharmada, vagy két szelet gouda.
Mint minden élelmiszer esetében, itt is kulcsfontosságú az adagkontroll: csak így biztosítható, hogy a szervezet megkapja a szükséges tápanyagokat, anélkül hogy túlzott mennyiségű zsírral, sóval vagy cukorral terhelnénk.