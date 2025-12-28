A pálinka tényleg jó az emésztésre? Meglepő válasz a szakértőtől

Sokan egy kiadós étkezés után egy kupica pálinkát vagy likőrt fogyasztanak, abban a hitben, hogy az serkenti az emésztést. De valóban segít? Egy szakértő szerint a válasz: igen is, meg nem is – és inkább egy másik módszert ajánl az emésztés támogatására.

Egy bőséges raclette extra sok sajttal, majd egy desszert: az ilyen lakomák igazán megalapozzák a karácsonyi estét vagy a szilveszteri bulit, és komoly „alapot” teremtenek.

Az élvezetet azonban gyakran követi a jóval kellemetlenebb teltségérzet.

„Ez egyénenként eltérő, de sok embernél valóban előfordul, hogy a nagyon energiadús, zsíros ételek megterhelik a gyomrot” – mondja Antje Gahl, a Német Táplálkozástudományi Társaság (DGE) szóvivője, számolt be róla a Fitforfun.

Nincs bizonyíték az emésztést segítő hatásra

Desszert után gyakran kerül elő egy pohár szeszes ital – „hogy rendbe tegye a gyomrot”, ahogy a köznyelv fogalmaz. De vajon valóban működik?

„Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az úgynevezett emésztőpálinka valóban elérné a kívánt hatást” – magyarázza Gahl.

Egyrészt az alkohol serkentheti a gyomorsav termelődését, másrészt azonban gátolhatja a gyomor kiürülését.

Evés utáni mozgás többet segít

„Az az érzés, hogy az alkohol ‘rendbe teszi’ a gyomrot, valószínűleg inkább annak enyhe bódító hatásából fakad – vagyis a kellemetlen teltségérzet csökken” – mondja a szakértő.

Aki valóban szeretne segíteni a túlterhelt gyomrán, az az emésztőital helyett inkább egy könnyű sétát válasszon.

„Ahhoz, hogy a gyomor meg tudja emészteni az ételt, gyomorsavat kell termelnie – a mozgás pedig serkentheti ezt a savtermelést.”

Fontos tudni: az étkezés utáni teltségérzet ugyan kellemetlen, de nem betegség jele, és nem feltétlenül utal egészségtelen táplálkozásra sem.

„Nem csak a zsíros, egészségtelen ételek okozhatnak teltségérzetet – például a hüvelyesek, vagyis a rostban gazdag ételek is kiválthatják ugyanezt a hatást” – teszi hozzá Gahl. Ezeknél azonban a kellemetlen érzés általában nem tart olyan sokáig.