A pálinka tényleg jó az emésztésre? Meglepő válasz a szakértőtől
A hatás nem az, amire a legtöbben számítanak
Egy bőséges raclette extra sok sajttal, majd egy desszert: az ilyen lakomák igazán megalapozzák a karácsonyi estét vagy a szilveszteri bulit, és komoly „alapot” teremtenek.
Az élvezetet azonban gyakran követi a jóval kellemetlenebb teltségérzet.
„Ez egyénenként eltérő, de sok embernél valóban előfordul, hogy a nagyon energiadús, zsíros ételek megterhelik a gyomrot” – mondja Antje Gahl, a Német Táplálkozástudományi Társaság (DGE) szóvivője, számolt be róla a Fitforfun.
Nincs bizonyíték az emésztést segítő hatásra
Desszert után gyakran kerül elő egy pohár szeszes ital – „hogy rendbe tegye a gyomrot”, ahogy a köznyelv fogalmaz. De vajon valóban működik?
„Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az úgynevezett emésztőpálinka valóban elérné a kívánt hatást” – magyarázza Gahl.
Egyrészt az alkohol serkentheti a gyomorsav termelődését, másrészt azonban gátolhatja a gyomor kiürülését.
Evés utáni mozgás többet segít
„Az az érzés, hogy az alkohol ‘rendbe teszi’ a gyomrot, valószínűleg inkább annak enyhe bódító hatásából fakad – vagyis a kellemetlen teltségérzet csökken” – mondja a szakértő.
Aki valóban szeretne segíteni a túlterhelt gyomrán, az az emésztőital helyett inkább egy könnyű sétát válasszon.
„Ahhoz, hogy a gyomor meg tudja emészteni az ételt, gyomorsavat kell termelnie – a mozgás pedig serkentheti ezt a savtermelést.”
Fontos tudni: az étkezés utáni teltségérzet ugyan kellemetlen, de nem betegség jele, és nem feltétlenül utal egészségtelen táplálkozásra sem.
„Nem csak a zsíros, egészségtelen ételek okozhatnak teltségérzetet – például a hüvelyesek, vagyis a rostban gazdag ételek is kiválthatják ugyanezt a hatást” – teszi hozzá Gahl. Ezeknél azonban a kellemetlen érzés általában nem tart olyan sokáig.