Sötét színű vizelet, hányinger, éjszakai izzadás

Az epeutak rosszindulatú daganatai az esetek nagy részében a hasnyálmirigy feji részéből indulnak ki, amelyen keresztülhalad az epevezeték; kisebb hányadban pedig az epehólyagból vagy a májban lévő epeutakból. Az epeutak daganatai nagyon ritkák, és azon ritka kórképek közé tartoznak, amelyek a férfiaknál kisebb arányban fordulnak elő.

Az emésztőrendszer nagyon fontos eleme az epehólyag, illetve az epeutak. Az epehólyagban tárolódó epe a máj által termelt sárga-zöld folyadék, amely az emésztés során segíti a zsírok lebontását. Az epeutakon keresztül az epe a vékonybélbe jut, ahol emulgeálja a zsírokat, hogy könnyebben emészthetők legyenek. Az epeutakban található kövek vagy egyéb elzáródások súlyos problémákat okozhatnak, például epekőrohamot vagy sárgaságot. Az epeköveken kívül az epeutak elzáródásának leggyakoribb oka a rosszindulatú daganat.

Az epeutak daganatai gyakran csak akkor adnak tünetet, amikor már előrehaladott a folyamat. Amíg a daganat lokalizált és nagyon kis méretű, egyáltalán nem, vagy csak nagyon általános, nem betegségspecifikus tüneteket okoz. A diagnosztizálás ezért igen nehéz.

Az epeutak rosszindulatú daganatainak főbb tünetei az alábbiak:

sárgaság,

sötét színű vizelet,

fehéres széklet

jobb bordák alatti hasi fájdalom,

láz,

bőrviszketés,

kimerültség,

mással nem magyarázható vagy kóros fogyás,

hányinger, hányás,

éjszakai izzadás.

A korai felismerés jelentősen növeli a kezelési lehetőségek hatékonyságát és a várható kimenetelt!

Az epeutak rosszindulatú daganatait az alapján csoportosítjuk, hogy hol alakult ki a daganat: a májon belül vagy a májon kívül található epeutakon.

Amennyiben nem megmagyarázható emésztőszervrendszeri tünetei vannak, amelyek régóta nem múlnak el, vagy éppen nagyon gyorsan fejlődtek ki, forduljon a háziorvosához. A háziorvosa az általános betegvizsgálatot követően szakrendelésre utalhatja tovább, ahol az alapos kivizsgálás megtörténik.

Az epeutak daganatos elváltozásához vezető okok nem teljesen egyértelműek, de vannak ismert hajlamosító tényezők, amelyek bár önmagukban nem feltétlenül vezetnek a daganat létrejöttéhez, együttesen azonban emelik a kialakulásának kockázatát. Ilyenek az alkoholbetegség, dohányzás, májmételyfertőzés, primer szklerotizáló cholangitis (az epeutak gyulladásával és hegesedésével járó krónikus betegség), krónikus fekélyes epehólyaggyulladás, az epeutakban kialakuló ciszták, illetve egyéb krónikus májbetegségek.

Az esetek egy részében az epeutakban megjelenő daganatok a gyomorban vagy a hasnyálmirigyben kialakult tumor áttétei.

Az epeúti daganatok biztos megelőzési módja jelenleg nem ismert, de a daganatos elváltozás kialakulásának kockázata csökkenthető. Fontos, hogy kerülje a dohányzást, a túlzott alkoholfogyasztást, és csökkentse a Hepatitis B-, illetve C-vírussal való megfertőződés esélyét.