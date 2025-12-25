Életmód
A benti levegő veszélyesebb lehet, mint a kültéri?
Hatásos lehet a rendszeres szellőztetés
Különösen veszélyesek az olyan anyagok, mint a formaldehid, a benzol és a ftalátok. Hosszú távú kitettségük összefüggésbe hozható az asztma, az allergia, a hormonális egyensúlyhiány és a rák fokozott kockázatának kialakulásával. A problémát súlyosbítja a modern energiahatékonysági trend: a lezárt ablakok és ajtók akadályozzák a természetes szellőzést, lehetővé téve a méreganyagok felhalmozódását.
A megoldás a megalapozott döntésekben rejlik. A szakértők természetes tisztítószerek használatát, a helyiségek gyakoribb szellőztetését, valamint tömörfából készült vagy alacsony VOC-kibocsátást garantáló ökocímkével ellátott bútorok kiválasztását javasolják.
A rendszeres szellőztetés az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a káros anyagok koncentrációját a naponta belélegzett levegőben - írta meg a Gismeteo.