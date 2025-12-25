A benti levegő veszélyesebb lehet, mint a kültéri?

Otthonainkban és irodáinkban a levegő lényegesen több mérgező vegyi anyagot tartalmazhat, mint azt általában gondoljuk. A kutatások azt mutatják, hogy számos veszélyes illékony szerves vegyület (VOC) koncentrációja beltéri környezetben 2-5-ször magasabb, mint kültéri. Ezeket a vegyületeket gyakori háztartási termékek bocsátják ki: tisztítószerek, légfrissítők, bútorok, szőnyegek és még kozmetikumok is.

Különösen veszélyesek az olyan anyagok, mint a formaldehid, a benzol és a ftalátok. Hosszú távú kitettségük összefüggésbe hozható az asztma, az allergia, a hormonális egyensúlyhiány és a rák fokozott kockázatának kialakulásával. A problémát súlyosbítja a modern energiahatékonysági trend: a lezárt ablakok és ajtók akadályozzák a természetes szellőzést, lehetővé téve a méreganyagok felhalmozódását.

A megoldás a megalapozott döntésekben rejlik. A szakértők természetes tisztítószerek használatát, a helyiségek gyakoribb szellőztetését, valamint tömörfából készült vagy alacsony VOC-kibocsátást garantáló ökocímkével ellátott bútorok kiválasztását javasolják.

A rendszeres szellőztetés az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a káros anyagok koncentrációját a naponta belélegzett levegőben - írta meg a Gismeteo.