Aranyhaj hajnövesztési tippje

Ha eddig azt gondolta, hogy a hosszú haj csak Aranyhaj kiváltsága lehet, akkor van egy szuper hírünk! Egy koreai doktor felfedte a legjobb hajnövesztő pakolás receptjét.

Ezt a receptet jobb, ha elmentjük! Egy koreai doktor elárulta a sikeres hajnövesztés titkát.

A híres-hírhedt „Aranyhaj-csodaszer” három összetevőből áll, és mind olyan dolog, ami jó eséllyel nálunk is ott lapul a konyhapolcon vagy a fürdőszoba szekrényében.

2 teáskanál őrült kávé (igen, az erősebb fajtából), 2 teáskanál kókuszolaj és a mindennapi samponunk. Ezt szépen összekeverjük, felkenjük a hajunkra, 15–20 perc, majd lemossuk a keveréket.

Na de miért pont kávé?

Nos, a koffein valóban ismert a hajserkentő hatásáról. Az orvos elmondása szerint a koffein extra vérkeringést idéz elő a fejbőrben, ami tulajdonképpen olyan, mintha a hajhagymák reggeli ébresztőt kapnának: „Gyorsan, indulás!” Ehhez társul a kókuszolaj, ami hidratál, táplál és segít abban, hogy a hajunk kevésbé töredezzen – mert hiába nő gyorsabban, ha minden második centi letörik.

A keverék lényegében egy energialöketet ad a hajunknak, amitől sokan tényleg gyorsabb növekedést tapasztalnak. Persze nem egyik napról a másikra fog Aranyhaj-frizurát növeszteni valaki, de ha eddig csak reménykedtünk benne, most legalább van egy recept, amit felírhatunk a „hátha működik” listára.

Sőt, a koreai doktor szerint a kávés-kókuszos csodareceptet heti 1-2 alkalommal is lehet használni, és külön extra, hogy az illata sem olyan, mint valami gyógyszertári keveréké. Inkább olyan, mintha egy trópusi kávézóban próbálnánk eltalálni a tökéletes latte artot.

Szóval, ha gyorsabban szeretnénk növeszteni a hajunka, de valami természetes megoldást szeretnénk, akkor itt a lehetőség, hogy kipróbáljuk Aranyhaj modern kori elixírjét. Ki tudja? Lehet, hogy pár hónap múlva már hozzánk is a hajunkon felmászva jön be a szőke herceg – írta meg a Life.