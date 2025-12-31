Petárdafélelem kezelése gyógyszerek nélkül?

Sok kutya szenved súlyos stressztől szilveszterkor a tűzijátékok miatt. Egy állatorvos azonban óva int attól, hogy általánosságban gyógyszerekhez nyúljunk, és elmagyarázza, mely intézkedések segítenek gyakran jobban a négylábúaknak, mint a tabletták.

Sok kutya szilveszterkor erős stresszt érez a tűzijátékok miatt. A gyógyszerek azonban nem minden négylábú számára megfelelőek, figyelmeztet a dán állatorvos, Erik Bagge.

„Mindig vannak mellékhatások. Egyedi eseteket értékelünk, és nem ajánlunk gyógyszereket, ha a kutyák csak enyhén vagy alig reagálnak a tűzijátékra” – mondja Bagge. A gyógyszerek ezért soha nem lehetnek az egyetlen intézkedés, amellyel a kutyákat átsegítjük az évszakváltáson.

Félelem a kutyáknál szilveszterkor: miért nem mindig célszerű a gyógyszerek alkalmazása

Ehelyett az állatorvos a felkészülésre és a gyakorlati intézkedésekre támaszkodik. Szilveszter napján a kutyákat korán és alaposan meg kell mozgatni – mind fizikailag, mind szellemileg. Amint besötétedik és tűzijátékra lehet számítani, Bagge azt tanácsolja, hogy az állatokat tartsák bent a házban, és a zajokat fedjék el ismerős zenével vagy egy filmmel - írja a focus.de.

Hasznos lehet egy állandó menedékhely is: egy kényelmes „barlang”, amelyet már napokkal szilveszter előtt be kell rendezni. Ott a kutya biztonságban érezheti magát és visszavonulhat. Fontos, hogy a gazdik maguk is nyugodtak maradjanak, és ne okozzanak további nyugtalanságot.

Tűzijáték és kutyák stresszhelyzete: az állatorvosok által ajánlott alternatívák

Gyógyszerek csak akkor jöhetnek szóba, ha valódi félelem áll fenn – például ha a kutyák már nem nyugtathatók meg, vagy a tünetek hosszú ideig fennállnak. Ez nem erős nyugtatásról szól, hanem speciálisan kifejlesztett készítményekről, amelyek csökkentik a félelem szintjét. A cél az, hogy a kutya önmagától nyugodjon meg, nem pedig az, hogy nyugtassuk.

A macskák is szenvednek a szilveszteri zajtól – gyakran csendesebben, mint a kutyák

Míg szilveszterkor a figyelem gyakran a kutyákra irányul, a macskák is érzékenyen reagálnak a petárdákra és a rakétákra. Sok állat visszahúzódik a erős zajtól, órákra elbújik vagy szokatlanul apátiásnak tűnik. Mivel a macskák általában csendesebben mutatják a félelmüket, mint a kutyák, stresszük gyakran észrevétlen marad.

A szakértők azt tanácsolják, hogy szilveszterkor ne próbáljuk aktívan megnyugtatni a macskákat, és ne hozzuk ki őket rejtekhelyükről. A legfontosabb egy biztonságos menedékhely, tompított világítással, zárt ablakokkal és ismerős hangokkal, például halk zenével vagy a tévével. Nyugtató gyógyszereket csak kivételes esetekben szabad alkalmazni, mivel azok nem biztosítanak megbízható védelmet a félelem ellen, és mellékhatásaik lehetnek.