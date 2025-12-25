2026. január 8., csütörtök

Előd

A borsmenta lehet a megoldás a kopaszodásra?

Sokan esküsznek rá

Magyar Tibor
 2025. december 25. csütörtök. 12:36
A borsmenta (különösen a borsmentaolaj) több módon is pozitívan hathat a hajhullásra, főleg akkor, ha a probléma hátterében gyenge fejbőrkeringés, stressz vagy gyulladás áll.

A borsmenta lehet a megoldás a kopaszodásra?
A borsmentából kiváló tea és illóolaj is készül, illetve ételek és italok ízesítésére is használják
Fotó: AFP/Phanie/Voisin

A hajhullás okozta problémák megoldására sokan használják a borsmenta. A borsmenta mentolt tartalmaz, ami hűsítő érzetet kelt, ami értágító hatású, több oxigén és tápanyag jut a hajhagymákhoz. Segíthet aktiválni az alvó hajtüszőket

Állatkísérletek alapján a 3%-os borsmentaolaj gyorsabb és sűrűbb hajnövekedést eredményezett. Egyes eredmények a minoxidilhez hasonló hatást mutattak.

A borsmenta csökkentheti a fejbőrproblémákat, mivel antibakteriális és gombaellenes, segít korpa, viszketés, túlzott faggyútermelés esetén. Egészségesebb fejbőrt eredményez, ami jobb hajnövekedési környezet.

Nem elhanyagolható a borsmenta illata, ami nyugtató, frissítő és stresszcsökkentő. A stresszhez köthető hajhullásnál ez közvetetten sokat számíthat.

A kopasz foltokra a borsmenta hatása attól függ, miért alakultak ki a foltok, és hogy mennyire régiek. A borsmenta nem hoz létre új hajhagymákat, viszont serkenti a fejbőr vérkeringését, javítja a tápanyagellátást és segíthet az alvó hajhagymák újraaktiválásában, ezért friss, kisebb kopasz foltoknál (ahol a bőr nem fényes, nem heges) van esély piheszőrökre, majd erősödő hajra.

Foltos hajhullásnál gyulladásos, immuneredetű folyamat indulhat be. A borsmenta enyhítheti a gyulladást, javíthatja a fejbőr állapotát. Kiegészítő kezelésként hasznos lehet, de önmagában ritkán elég.

