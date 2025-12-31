Soha ne hagyja a kulcsot a zárban éjszakára

Sokan úgy vélik, hogy az ajtó éjszakai bezárása és a kulcs a zárban hagyása növeli az otthon biztonságát. Első pillantásra ez úgy tűnik, mint egy extra védelmi intézkedés, amely megakadályozza a betörést.

A biztonsági szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ez a sok háztartásban nagyon elterjedt szokás valójában nagy hiba. Miért? Nemcsak hogy nem teszi biztonságosabbá az otthonát, de megkönnyítheti a betörők dolgát és vészhelyzetben komoly problémákat okozhat.

Samuel Prieto, otthoni biztonsági szakértő figyelmeztet, hogy ha a kulcs a zárban marad, valaki egy erős neodímium mágnessel kívülről elmozdíthatja és elfordíthatja a kulcsot. Ez azt jelenti, hogy a betörő erőfeszítés nélkül, csendesen és gyorsan kinyithatja az ajtót. Az a gondolat, hogy a lakás biztonságosabb, ha a kulcs a zárban marad, ezért teljesen téves, és hamis biztonságérzetet kelt, ami nagyon veszélyes lehet - írja a dnevno.

Ennek a szokásnak az egyik legnagyobb problémája nem csak az, hogy megkönnyíti a betörők dolgát, hanem az is, hogy vészhelyzetekben komoly komplikációkat okozhat. Prieto egy valós példát hoz fel tapasztalataiból: egyszer egy olyan házat kellett kinyitnia, ahol egy nő elesett. Gyermekei nem tudtak bejutni, mert a kulcs a zárban volt, és a mentők sem tudtak bejutni.

A szakértő kiemeli, hogy ez a hiba milyen súlyos és kockázatos. Több európai országban bizonyos típusú egydarabos hengerzárakat – amelyek bezáródnak, ha a kulcsot belülről elfordítják – valójában betiltottak, mert biztonsági kockázatot jelentenek, és vészhelyzetben bent vagy kint rekedhetnek az emberek.



Prieto azt tanácsolja, hogy a kulcsot a zárban hagyás helyett biztonságosabb megoldásokat alkalmazzunk: kettős vagy prioritásos reteszzárak, amelyek lehetővé teszik az ajtó kinyitását kívülről akkor is, ha a kulcs bent van, PIN-kóddal, ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel működő intelligens zárak, amelyek kiküszöbölik a fizikai kulcs szükségességét, valamint további intézkedések, például reteszzárak és biztonsági kamerák, amelyek kockázat nélkül növelik az otthon védelmét.

