Mindenki kidobja ezeket a tasakokat, pedig csodákat tehetnek

Valószínűleg soha nem gondolt sokat a szilikagél csomagokra, azokra a kis fehér tasakokra, amelyek gyakran a megrendelt cipőkhöz és táskákhoz járnak, és amelyeket általában gondolkodás nélkül kidobunk.

Ne egye meg, ne dobja ki, használja fel!

Valójában azonban sokkal hasznosabbak, mint amilyennek elsőre tűnnek, és okos megoldást jelenthetnek a háztartásban. A szilikagél csomagok apró szilícium-dioxid-granulátumokat tartalmaznak, amelyek nedvességelnyelő anyagok, és saját súlyuk 40 százalékát képesek felszívni víz formájában.

Ezért használják őket a csomagok szállítás közbeni nedvességtől való védelmére. A szilikagél megvédheti a tárgyakat a nedvességtől és szárazon tarthatja őket, ezért hasznos lehet olyan helyeken, mint a konyhai mosogató vagy a fürdőszoba szekrénye, hogy megakadályozza a penész kialakulását.

A TikTokon a Sustainability Matters a következő tanácsot adta: „Ha legközelebb szilikagél tasakot találsz valamiben, amit vásárolsz, ne dobd ki, mert sok praktikus módon újrahasznosíthatod. Ezek a tasakok segítenek a nedvesség felhalmozódásának megakadályozásában, ezért szeretem őket olyan helyekre tenni, ahol szárazságra van szükség.”

Elhelyezheted őket a ruhás fiókjaidban vagy az ablak közelében, hogy megakadályozd a penész és a baktériumok kialakulását. Beltéri használat esetén akár 18 hónapig is eltarthatók, és érdemes légmentesen záródó edényben tárolni őket, hogy meghosszabbítsd az élettartamukat.

Megmentheti a mobiltelefonját és a szerszámosládáját

A szilikagél nemcsak a penész kialakulását gátolja, hanem a rozsda kialakulását is megakadályozza, így hasznos kiegészítője lehet minden szerszámosládának.

Emellett ékszerdobozba téve megakadályozhatja az ékszerek elszíneződését. A smink, különösen a púder, száraz környezetben hosszabb ideig marad friss, és szilikagél tasakok közelében még tovább is. Ezenkívül eltávolítja a kellemetlen szagokat, és cipőkbe, hátizsákokba és sporttáskákba téve frissességüket megőrzi.

Sokan hallottak már arról, hogy ha a mobiltelefon vízbe esik, akkor rizsbe kell tenni, mert a szemek kiszívják a nedvességet a készülékből.

A szilikagél azonban ugyanolyan hatékony lehet, és érdemes kipróbálni, ha a rizs nem „éleszti újra” a mobilt. „Ezek a csomagok megmentették a mobilomat! Most mindet egy cipzáras tasakban tartom, hátha szükség lesz rájuk” – írta valaki a közösségi médiában, számol be dnevno.

Egyéb felhasználási lehetőségek: nedves bikini szárítása, virágok szárítása, borotvák élettartamának meghosszabbítása és még sok más. Fontos azonban figyelni rájuk, hogy ne törjenek össze és ne ömüljenek ki a védeni kívánt tárgyakra.