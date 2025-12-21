A barátság öt fajtája

A közeli barátságok kialakítása olyan képesség, amelyhez van, akinek jó érzéke van, másoknak pedig kevésbé. Van, aki jobban szereti a nagyobb társaságot, más a négyszemközti helyzetekben érzi magát komfortosabban. A következő öt baráttípusra azonban mindenkinek szükséges van az életében!

Öt barátságtípus, amelyre mindenkinek szüksége van

A szoros barátság feltétele, hogy jól ismerjük saját magunkat, a személyiségünket. A közeli barátságok természetesen megkövetelik, hogy empatikusak és önzetlenek legyünk bizonyos helyzetekben. Szociológiai vizsgálatok alapján a legtöbb ember olyan barátokat választ, akik korban, nemben, párkapcsolati státuszban, vallásban, attitűdben, érdeklődésben és intelligenciában is hasonlítanak rá. Az idő előrehaladtával bizonyos barátságok elhalványulnak, míg mások megerősödnek. Azonban van öt olyan barátságtípus, amelyet érdemes mindenkinek megtalálnia. Íme!

Gyerekkori barátok

Lehetnek olyan barátaink, akik régről ismernek bennünket. Például egy utcában laktunk, egy általános iskolába jártunk vagy egy csapatban sportoltunk. Az évek alatt az útjaink talán különváltak, de hosszútávon mindig visszatalálunk egymáshoz és még mindig részét képezzük egymás életének. Sok olyan információval rendelkeznek rólunk, amellyel más barátaink nem. Egy ilyen kapcsolat elég erős ahhoz, hogy a ritka találkozások ellenére is fennmaradjon.

Munkahelyi barátok

A „work bestie” az a kollégánk, akivel jól kijövünk és kellemesebbé teszi a mindennapjainkat a munkahelyen. Az ilyen baráttal mindent megoszthatunk, ami a hétköznapokban történik velünk. Egy munkahelyi barát nemcsak a nehéz pillanatokban nyújt támaszt, hanem együtt nevethetünk a kisebb sikereken és a munkahelyi apróságokon is.

Idősebb barátok

A generációk közül a fiatalabb felüdíti az idősebbet, az idősebb pedig tanácsokkal látja el a fiatalabbat. A különböző nemzedékek közötti barátság igenis fontos, hiszen másképpen működik, mint a kortárskapcsolatok.

Utazós barátok

Ők is lehetnek közeli barátok, de kevésbé szoros a viszony, mint a legjobb barátainkkal. Egy olyan személy, akivel szívesen elutaznánk bárhová kötöttségek és gondok nélkül, az megfelel ennek a kategóriának.

Emlékekhez fűződő barátságok

A régi barátokhoz hasonlóan ezek a barátok is azért fontosak, mert életünk egy olyan döntő eseményéhez kapcsolódnak, ami már a múltunk része. A találkozások gyakoriságától függetlenül ezek a barátságok is megmaradnak, hiszen a szép emlékek összekötnek benneteket – írta meg a Life.