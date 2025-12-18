Életmód
Veszélyes lehet a túl sok mandarin
Egy gasztroenterológus figyelmeztetett
A szakember szerint a túl sok mandarin fogyasztása az étrendben gyakran gyomorégéssel jár, és súlyosbíthatja a refluxbetegség tüneteit. Súlyosbíthatja a gyomorhurutot és a peptikus fekélyt is. További kellemetlenséget okoz a magas rosttartalom: túlzott fogyasztás esetén gyakran jelentkezik puffadás és felfúvódás.
Melnikova elmagyarázta, hogy a mandarin serkenti a sósavtermelést. Ennek eredményeként a gyomornyálkahártya érzékenyebbé válik, és a krónikus gyomor-bélrendszeri betegségek súlyosbodhatnak.
Az orvos megjegyezte ezen gyümölcsök allergén tulajdonságait is. A mandarint erős ételallergénnek tekintik, és a rájuk adott reakciók sokféleképpen megnyilvánulhatnak – a bőrkiütésektől és viszketéstől a szemgyulladáson át az angioödémáig. Az újévi ünnepek alatt az ilyen reakciók kockázata megnő, mivel az emberek hajlamosabbak túlenni, ami további terhelést jelent az immunrendszernek.