Veszélyes lehet a túl sok mandarin

A mandarin túlzott fogyasztása negatívan befolyásolhatja az egészséget, figyelmeztet E. Melnikova gasztroenterológus. A Lentának adott interjújában az orvos megjegyezte, hogy ezeknek a citrusféléknek a nagy adagban történő fogyasztása kellemetlen reakciókat válthat ki az emésztőrendszerben.

A szakember szerint a túl sok mandarin fogyasztása az étrendben gyakran gyomorégéssel jár, és súlyosbíthatja a refluxbetegség tüneteit. Súlyosbíthatja a gyomorhurutot és a peptikus fekélyt is. További kellemetlenséget okoz a magas rosttartalom: túlzott fogyasztás esetén gyakran jelentkezik puffadás és felfúvódás.

Melnikova elmagyarázta, hogy a mandarin serkenti a sósavtermelést. Ennek eredményeként a gyomornyálkahártya érzékenyebbé válik, és a krónikus gyomor-bélrendszeri betegségek súlyosbodhatnak.

Az orvos megjegyezte ezen gyümölcsök allergén tulajdonságait is. A mandarint erős ételallergénnek tekintik, és a rájuk adott reakciók sokféleképpen megnyilvánulhatnak – a bőrkiütésektől és viszketéstől a szemgyulladáson át az angioödémáig. Az újévi ünnepek alatt az ilyen reakciók kockázata megnő, mivel az emberek hajlamosabbak túlenni, ami további terhelést jelent az immunrendszernek.