Veganuárral indul majd a 2026-os év
Na de mi is a Veganuár?
zöldségek, bogyós gyümölcsök
Fotó: AFP/Science Photo Library/CMO/Science Photo Li/Cordelia Molloy
A Prove kezdeményezéséhez Rimóczi Zsófi blogger és szakácskönyvszerző is csatlakozik. A program több száz recepttel, mintaétrenddel és lelki jóllétet támogató tanácsokkal segíti a résztvevőket. A Lidl főtámogatóként vesz részt a kampányban.
A szervezők idén reprezentatív kutatásban vizsgálják a kezdeményezés hatásait, az eredményeket január 1-jén hozzák nyilvánosságra.