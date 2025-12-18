Veganuárral indul majd a 2026-os év

2026 januárjában ismét elindul Magyarországon a Veganuár nevű országos mozgalom, amely a növényi alapú étkezés kipróbálására ösztönöz.

A Prove kezdeményezéséhez Rimóczi Zsófi blogger és szakácskönyvszerző is csatlakozik. A program több száz recepttel, mintaétrenddel és lelki jóllétet támogató tanácsokkal segíti a résztvevőket. A Lidl főtámogatóként vesz részt a kampányban.

A szervezők idén reprezentatív kutatásban vizsgálják a kezdeményezés hatásait, az eredményeket január 1-jén hozzák nyilvánosságra.