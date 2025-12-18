Plusz kilók nélküli ünnepek

Ha megfogadjuk ezeket a praktikus tanácsokat, a karácsonyi vacsora közben sem kell aggódni azon, hogy felszaladnak a plusz kilók!

Karácsonykor mindenki elengedi magát, és lazít a diétán. Ilyenkor belefér, hogy picit többet együnk, hogy engedjünk a sütemények okozta kísértésnek, ám így is muszáj mértéket tartani.

1. Listázzon!

Tervezze meg a menüt, írjon bevásárlólistát! Vásárlás közben az ember hajlamos olyan finomságoknak is elcsábulni, amikre egyébként nincs szüksége.

2. Éhesen ne!

Soha ne induljon el éhesen az ajándékbeszerző körútra! Egyen egy finom szendvicset, és vigyen magával egy müzliszeletet.

3. A főétkezések között

A szaloncukor vagy a mézeskalács helyett jó választás a gyümölcstea, a gyümölcslé, vagy az aszalt gyümölccsel ízesített natúr joghurt.

4. A fűszerek erejével

Használjon sok zöld fűszert: ezek egészségesek, finomak, és jó hatással vannak a gyomorra!

5. Panírozás helyett

A rántott hús és hal sok családnál alapszereplője az ünnepi menünek. Ha vigyázni szeretne a vonalaira, panírozás helyett inkább grillezzen vagy pároljon!

6. Köretkérdés

A sült krumpli és a vajas-krémes burgonyapüré tényleg isteni eledelek, de ha lecseréli őket párolt zöldségköretre, azzal máris sokat tett a plusz kilók elkerüléséért! Zöldbab, kelbimbó, brokkoli, vajbab, karfiol: rengeteg finom zöldség közül választhat, de a legjobb és legünnepibb mind közül a párolt almás vörös káposzta!

7. Édes percek karácsonykor

A desszertek terén is sok finomság közül válogathatnak a fogyókúrázók! Itt van például a sült alma vagy körte pirított dióval, zsírszegény túróból és joghurtból kevert, mézzel, citromhéjjal ízesített túrókrémmel, vagy a zabpelyhes süti édesítőszerrel készítve, citromhéjjal, fahéjjal, vaníliaaromával ízesítve.

8. Inni, inni, inni!

Karácsonykor se feledkezzen meg a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásról, ami lehetőleg víz legyen! Egyrészt minden étkezés előtt 20 perccel igyon meg egy nagy pohár vizet, másrészt a fogások mellé a cukros-szénsavas üdítők helyett inkább ásványvízzel hígított gyümölcslevet vagy illatos gyümölcsteát kortyolgasson, írja a mindmegette.hu.