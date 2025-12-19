Mosópor sampon helyett?

A mosószer nem megfelelő használata kémiai égési sérüléseket okozhat a bőrön – nyilatkozta A. Sharipov sebész a Channel Five-nak a közösségi médiában népszerűvé vált, samponként használt mosószer trendjéről kommentálva.

A szakember szerint a kémiai égési sérülésekre a tünetek késleltetett megjelenése jellemző. A fájdalom nem feltétlenül jelentkezik azonnal, hanem csak néhány órával az anyaggal való érintkezés után. Ráadásul a bőrkárosodás valódi mélységét csak több nap múlva lehet megállapítani, amikor az expozíció hatásai nyilvánvalóvá válnak.

Az orvos megjegyezte, hogy az ilyen égési sérüléseket gyakran szövetelhalás kíséri. Ezért hangsúlyozta a vegyszerek szigorú, az utasításoknak megfelelő használatának és az összes biztonsági óvintézkedés betartásának fontosságát. Ha égési tünetek jelentkeznek, a sebész azt javasolta, hogy haladéktalanul forduljanak orvoshoz.

Ha háztartási vegyszerekkel érintkezik, az orvos azt tanácsolja, hogy a lehető leggyorsabban öblítse le az érintett területet vízzel, és folytassa ezt mindaddig, amíg az égő érzés teljesen el nem tűnik.