Milyen mindennapi szokások rombolják az agyat?

Az életkorral a kognitív funkciók hanyatlani kezdenek, de ez a folyamat lelassítható. E. MacDonald neurobiológus szerint ehhez bizonyos szokások elhagyására van szükség, írja a Pravda .

Hosszú ideig tévét nézni

A hosszú ideig tartó tévénézés növeli a kortizol, a stresszhormon szintjét. Ez különösen káros lefekvés előtt, mivel rontja az alvás minőségét.

Szomorú zene

A zene aktiválja a neuroplaszticitást – az agy alkalmazkodó- és változási képességét. A szomorú és agresszív zene azonban károsítja a kognitív képességeket, míg a vidám dallamok javítják a hangulatot és a gondolkodást.

Kritika

A kritika elválaszthatatlanul összefügg a stresszel. Azzal, hogy valaki abbahagyja mások megítélését, leszokik az önkritikáról is, ami kevésbé szorongóvá teszi, és összességében jobban érzi magát.

Ezek az egyszerű életmódbeli változások nagy változást hozhatnak az agy egészségében.