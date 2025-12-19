Életmód
Milyen mindennapi szokások rombolják az agyat?
Nagy változást hozhatnak
Hosszú ideig tévét nézni
A hosszú ideig tartó tévénézés növeli a kortizol, a stresszhormon szintjét. Ez különösen káros lefekvés előtt, mivel rontja az alvás minőségét.
Szomorú zene
A zene aktiválja a neuroplaszticitást – az agy alkalmazkodó- és változási képességét. A szomorú és agresszív zene azonban károsítja a kognitív képességeket, míg a vidám dallamok javítják a hangulatot és a gondolkodást.
Kritika
A kritika elválaszthatatlanul összefügg a stresszel. Azzal, hogy valaki abbahagyja mások megítélését, leszokik az önkritikáról is, ami kevésbé szorongóvá teszi, és összességében jobban érzi magát.
Ezek az egyszerű életmódbeli változások nagy változást hozhatnak az agy egészségében.