Miért van szükség étrend-kiegészítőkre?

A testünk nem kalória-számológép
Amikor újrakezdésről beszélünk, talán automatikusan a diétára gondol mindenki. „Holnaptól nincs vacsora, nincs szénhidrát, nincs élvezet.” Csak a túlélés és a mérleg.
Pedig a testünk nem az ellenségünk. Nem legyőzni kell, hanem megérteni.
A táplálkozás minősége gyakran sokkal többet számít, mint a kalóriamennyiség. Amikor elhagyjuk az ultrafeldolgozott élelmiszereket, a cukrot és a fehér lisztet, és valódi alapanyagokat kezdesz enni, könnyen lehet, hogy úgy kezd fogyni, hogy közben többet eszik.
Miért? Mert nő a telítőérték, csökken az éhségérzet, és stabilizálódik az energiaszinted.
A legtöbb fogyókúra rossz helyen indul
Szász Máté biológus és táplálkozástudományi szakértő szerint a kudarcok oka egyszerű: rossz állapotban vágsz bele. Fáradt, stresszes, rosszul alszik – és erre jön egy drasztikus diéta. A test ilyenkor nem együttműködik, hanem védekezik: fáradtsággal, falási rohamokkal, hízással vagy teljes kifulladással reagál. És ilyenkor születik meg a bűntudat, az önvád… majd a következő sikertelen újrakezdés.
Az alvás a fogyás egyik legfontosabb „tápanyaga”
„Az alvást úgy kell felfogni, mint egy negatív kalóriatartalmú tápanyagot” – mondja Szász Máté. Ha nem alszunk eleget, az olyan, mintha plusz kalóriákat vinnénk be. Az alváshiány:
- rontja az inzulinérzékenységet,
- lassítja az anyagcserét,
- fokozza a zsírraktározást,
- megemeli a kortizolszintet,
- és szinte lehetetlenné teszi a diétát.
Az újrakezdést tehát nem a tányérnál, hanem az ágynál kell kezdeni.
A bélflóra is beleszól abba, mennyire vagyunk éhesek
Nem az számít, amit megeszünk – hanem az, amit a testünk valóban hasznosítani tud. Ebben döntő szerepe van a bélflórának.
Ha felborul az egyensúly, az nemcsak puffadást okozhat, hanem:
- szorongást,
- hangulatingadozást,
- állandó éhséget,
- és motivációvesztést is.
A motiváció ugyanis nem félelemből születik, hanem abból, amit nyersünk: jobb reggeleket, nagyobb nyugalmat, stabilabb idegrendszert.
Miért van szükségünk étrend-kiegészítőkre?
A biológus szerint a lakosság jelentős része jelenleg valamilyen vitamin- vagy ásványianyag-hiányban szenved, egyszerűen azért, mert az ételekből nem jut elég minőségi tápanyaghoz.
Ezért fontos lehet:
- a jó minőségű,
- független labor által ellenőrzött,
- megbízható forrásból származó étrend-kiegészítő.
Ilyen termékeket nem talál diszkont áruházakban – és nem is érdemes ott keresni.
Újrakezdés = partnerség a testünkkel
A jó alvás, a rendszeres mozgás és a tudatos, következetes táplálkozás nem önsanyargatás. Ez partnerség, finomhangolás, türelem. Nem gyors csodákra van szükség, hanem olyan változásokra, amelyek mellett élni is jó. Fogadjuk el a testünk jelzéseit, adjunk neki időt, és lépésről lépésre építsük fel azt az életmódot, amelyben jól érezzük magunkat, írja a dietaesfitnesz.hu.