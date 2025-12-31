Hogyan válasszuk mindig az ideális egészséges gyümölcsöt

A kiwi az egyik legegészségesebb gyümölcs, amit a tányérján lehet, gazdag koleszterincsökkentő rostban és immunitást erősítő C-vitaminban.

Hogyan válasszunk egy igazán édes és szaftos kivit? A táplálkozási szakértők egyszerű trükköket mutatnak be a tökéletesen érett kivi felismerésére, valamint tippeket a tárolására, hogy az ízek ép maradjanak - írja a dnrevno.

Samina Kallo étrend-szakértő kiemeli, hogy az érett kivinek kicsit puhábbnak kell lennie, hasonlóan az érett barackhoz vagy avokádóhoz. Fontos, hogy csak enyhén nyomjuk meg, hogy megnézzük, készen áll-e az evésre – a kemény kivi még nem érett, túlérett állapotban lehet, hogy pépes is.

Theresa Gentile, a Táplálkozási és Dietetikus Akadémia szóvivője azt tanácsolja, hogy az érett kivi enyhe és édes illatú. Ha a kivi savanyú vagy erjedt illat ér, az a romlás jele. Ha nincs szag, a gyümölcsnek több időre van szüksége az érésre.

Tárolási és érési tippek

Kallo szerint az érett kivi héjának egyenletesen barnának, kissé durva és bolyhosnak kell lennie. A mély gödrök, nagy foltok vagy horpadások a túlérettség jele. Ha a kivi vizes, szürke, tompa, sötét foltokkal vagy penészrel rendelkezik, már nem biztonságos fogyasztani.

Ha a kivi még nem érett, a legjobb a hűtőben tartani – öt és hét nap alatt ér. Az érett kivit hűtőben lehet tartani, hogy meghosszabbítsa a frissségét. Ha gyorsítani szeretnéd az érést, tárold a kiwit szobahőmérsékleten, de távol a közvetlen napfénytől.

"Néhány napra a még nem puha kiwit is felteheted a pultra, hogy megérjenek. A gyorsabb éréshez tedd őket papírzacskóba almával vagy banánnal – a természetes etilen felgyorsítja a folyamatot, és a gyümölcs éjszaka elkészülhet" – tanácsolja Kallo.

A kivi remek kiegészítés turmixokhoz, joghurtokhoz, granolához, vagy lekvárokhoz és kenőanyagokhoz való hozzávalóként. Ha meleg receptekhez használod, add a végére, hogy megőrizze élénk színét és ízét.