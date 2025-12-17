Életmód
A bőséget vonzó karácsonyi dekorációk színei
A karácsonyi dekorációk színének kiválasztása nem csupán esztétikai kérdés
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto
A belsőépítészek szerint a zöld jól illik az aranyhoz és a fehérhez, ami megkönnyíti a harmonikus karácsonyfa kialakítását.
Miért érdemes zöld díszeket választani?
- A megújulást szimbolizálják.
- A jólétet jelképezik.
- Jól illenek különböző színpalettákhoz.
- Vizuális frissességet hoznak.
Ezenkívül a karácsonyi trendek szakértői megjegyzik, hogy ez a szín az utóbbi években egyre népszerűbbé vált - írja a kusvatarinat.