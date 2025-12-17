2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

A bőséget vonzó karácsonyi dekorációk színei

A karácsonyi dekorációk színének kiválasztása nem csupán esztétikai kérdés

MH
 2025. december 17. szerda. 10:55
Megosztás

A leginkább ajánlott szín a zöld, amely a növekedést, az egyensúlyt és a lehetőségeket szimbolizálja.

A bőséget vonzó karácsonyi dekorációk színei
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A belsőépítészek szerint a zöld jól illik az aranyhoz és a fehérhez, ami megkönnyíti a harmonikus karácsonyfa kialakítását.

Miért érdemes zöld díszeket választani?

  • A megújulást szimbolizálják.
  • A jólétet jelképezik.
  • Jól illenek különböző színpalettákhoz.
  • Vizuális frissességet hoznak.

Ezenkívül a karácsonyi trendek szakértői megjegyzik, hogy ez a szín az utóbbi években egyre népszerűbbé vált - írja a kusvatarinat.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás