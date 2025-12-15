Télen is fontos a folyadékfogyasztás

Nyáron, a meleg és a fokozottabb izzadás miatt gyakrabban eszünkbe jut, hogy innunk kell. Télen azonban hajlamosabbak vagyunk megfeledkezni a folyadékbevitelről – pedig az ilyenkor is nagyon fontos.

Az elegendő folyadék bevitelével biztosítani tudjuk az egyik alapvető feltételt a szervezet optimális és egészséges működéséhez – írja a hazipatika.com.

Ha eleget iszunk, akkor nem csökken a koncentrációs képességünk, kevésbé érezzük magunkat fáradtnak, ritkábban fájdul meg a fejünk, hidratáltabb, élettel telibb lesz a bőrünk, jobb lehet az emésztésünk, és ritkábban éhezünk meg.

Az alapvető folyadékigény kielégítése mellett az izzadással elvesztett víz pótlásáról is gondoskodnunk kell. Ugyanis nem csak nyáron izzadhatunk meg: néhány intenzív, téli mozgásforma – például a síelés, a korcsolyázás, a szánkóhúzás – vagy a rendszeres futás még hideg időben is fokozott vízveszteséggel jár együtt.

A dietetikusok azt javasolják, hogy a napi folyadékszükséglet zömét csapvízzel vagy ásványvízzel pótoljuk – a vizet azonban télen is feldobhatjuk egy kevés citromlével, esetleg uborkaszeletekkel. Emellett a cukormentes teákat is jó szívvel ajánlják.

„Sokan gondolják, hogy a kevésbé elérhető friss zöldségek, gyümölcsök miatt a vitaminigény kielégítésére télen több 100%-os gyümölcslevet kell fogyasztani, de a vonatkozó ajánlás az évnek ebben a szakaszában is érvényes: napi 1 pohárnál húzzuk meg a határt. A cukros üdítőket, szörpöket, gyümölcsnektárokat – ahogy egész évben – decemberben is érdemes kerülni, hiszen észrevétlenül, de jelentősen megnövelhetik a kalóriabevitelt. Hozzáadottcukor-tartalmuk növelheti az édességek iránti vágyat és összességében fokozhatja az étvágyat” – mutattak rá a szakértők.