Öt kérdés segítségével megtudhatja, mekkora az EQ-ja

Az érzelmi intelligencia másokkal való kapcsolatainkat befolyásolja, hanem központi szerepet játszik személyes jólétünkben és mentális egészségünkben is.

Hogyan lehet felismerni, hogy bizonyos területeken még fejlődhet az érzelmi intelligencia? Az alábbiakban öt viselkedésmintát ismertetünk, amelyek arra utalnak, hogy még tovább fejlesztheti érzelmi érettségét – és hogy hogyan dolgozhat ezen.

1. Elnyomja az érzéseit?

Aki magas érzelmi intelligenciával rendelkezik, tudja: az érzelmek elnyomása hosszú távon káros hatással lehet a mentális egészségre. Ahelyett, hogy elnyomnánk a kellemetlen érzelmeket, fontos megtalálni a módját, hogy tudatosan észleljük és konstruktív módon feldolgozzuk őket.

Az olyan módszerek, mint a tudatosság vagy a megbízható személyekkel folytatott beszélgetések segíthetnek jobban megérteni és kezelni az érzelmeket.

2. Gyakran hibáztat másokat?

Az érzelmileg intelligens emberek felelősséget vállalnak tetteikért – mind a sikereikért, mind a hibáikért. Ahelyett, hogy másokat hibáztatnának, önkritikusan reflektálnak: „Mit tehettem volna másképp?” Ezenkívül elég nagylelkűek ahhoz, hogy bocsánatot kérjenek és beismerjék hibáikat, ami hosszú távon erősíti a kapcsolatokat és építi a bizalmat.

3. Haragtartó ?

A haragtartás ritkán járul hozzá a konfliktusok megoldásához – éppen ellenkezőleg, fokozhatja a feszültséget és elmélyítheti a félreértéseket. Az érzelmileg intelligens emberek tudják, mennyire fontos a megbocsátás a békés viszonyok helyreállítása és a nyílt kommunikáció érdekében. Keresik a lehetőségeket a konfliktusok rendezésére és a jövőbeli nézeteltérések elkerülésére.

4. Kerüli a kellemetlen beszélgetéseket?

A kellemetlen beszélgetések elkerülése rövid távon megkönnyebbülést hozhat, de hosszú távon a megoldatlan problémák növekedhetnek és súlyosbodhatnak. Az érzelmileg intelligens embereknek van bátorságuk szembenézni a nehéz beszélgetésekkel, hogy megoldásokat találjanak és tisztázzák a félreértéseket, írja a focus.de. Empatikus hozzáállással és tisztelettel konstruktívvá teszik az ilyen beszélgetéseket.

5. Komolyan veszi partnere érzéseit?

Még akkor is, ha partnere érzelmei néha nehezen érthetőek, fontos, hogy komolyan vegye őket. Az érzelmi intelligencia abban nyilvánul meg, hogy empátiát tanúsítunk és megértést mutatunk – akkor is, ha a saját perspektívánk más. Csak így lehet fenntartani a harmonikus kapcsolatot és megelőzni a konfliktusokat.