Igaz, hogy a sajt rémálmokat okoz?

Az embereknek összetett kapcsolatuk van a sajttal: népszerű, de sokan úgy vélik, hogy evése rossz álmokat okozhat. E széles körben elterjedt hiedelem ellenére nincs tudományos bizonyíték a sajt és a rémálmok közötti összefüggésre. Az az elképzelés, hogy a nehezen emészthető ételek befolyásolhatják az álmokat, az ókori görög orvosi elméletekre nyúlik vissza.

A 19. században azt is hitték, hogy a sajt és más ételek, mint például a mandula és az avokádó, hozzájárulhatnak a rémálmokhoz. Ez az elképzelés 2005-ben kapott támogatást, amikor egy, a Brit Sajttanács által finanszírozott tanulmány a kéksajtot az élénk álmokhoz kötötte. A tanulmány azonban nem volt szigorúan véve tudományos.

2015-ben egy másik tanulmány az egyes ételeket és az étrendet vizsgálta a rossz álmok lehetséges okaként. Megállapította, hogy a résztvevők 17,8%-a hozta összefüggésbe a tejtermékek fogyasztását a rossz álmokkal. A tanulmány azonban nem állapított meg ilyen ok-okozati összefüggést.

Bár a sajtról kiderült, hogy nem okoz rémálmokat, az ételek álmokra gyakorolt ​​hatásának kérdése további kutatásokat igényel.