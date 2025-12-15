Ettől a módszertől a durva törölközők már egyetlen mosás után is megpuhulnak

A törölközők idővel gyakran merevek és durvák lesznek, főként a rostokban felhalmozódott mosószer maradványok miatt. További probléma adódik, ha kint szárítják őket, mert akkor még keményebbé és kellemetlenebbé válhatnak érintésre.

Hogy elkerülje a zuhanyzás utáni kellemetlen érzést, a British Express újságírója úgy döntött, hogy egy egyszerű trükköt próbál meg a törölközők megújítására.

"Bár vannak különféle természetes megoldások, például szódabikarbóna vagy fehérecet, nekem nem voltak ezek közül a tisztítószekrényemben. Ehelyett mosószódát (üdítő kristályokat) vettem elő, és egy gyakori mosóeszközt kihagytam. A mosószóda valójában nátrium-karbonát, egy erős lúgás, amely segít lebontani a zsírlerakódásokat és a mosószer-maradványokat, ezért nagyon hasznos a háztartásban. Egy evőkanál a mosószerhez való hozzáadása elegendő ahhoz, hogy meglágyítsa a vizet és fokozza a mosás hatását," írta.

Ezek miatt különösen alkalmas törölközők mosására. Ezeket előre áztathatják víz és mosószóda keverékében, vagy közvetlenül a mosógép dobába vagy a mosószer fiókba lehet adni.