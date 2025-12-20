A nátha ijesztő következménye

Még egy nátha is átmenetileg befolyásolhatja a szívműködést – jelentette M. Chaikovskaya kardiológus Telegram csatornáján.

Az orvos szerint, amikor az orrnyálkahártya gyulladt vagy súlyosan duzzadt, a háromosztatú ideg és a vagus ideg ágai aktiválódnak. A vagus ideg kulcsszerepet játszik a szívritmus szabályozásában, így aktiválódása rövid távú szabálytalanságokhoz vezethet. Ilyen helyzetekben a személy a szívverés lassulását, a pulzusszám növekedését vagy a pulzus „esésének” érzését tapasztalhatja.

A köhögés és az erőteljes orrfújás szintén befolyásolja a szívműködést. A kardiológus elmagyarázta, hogy az éles kilégzés vagy az erő kifejtése növeli a mellkasban lévő nyomást. Ez átmenetileg megváltoztathatja a véráramlást, és szubjektíven instabil pulzusérzetet okozhat.

A szakember allergiás náthát is megemlített. Ebben az esetben értágulat, vérnyomás-ingadozás és megnövekedett pulzusszám lehetséges. Csajkovszkaja azonban hangsúlyozta, hogy az ilyen reakciók nem kapcsolódnak a szívbetegséghez.

Az orvos tisztázta, hogy a leírt változások átmenetiek, és a legtöbb esetben a beteg felépülésével megszűnnek.