H. Abelian kardiológus a Deiának adott interjújában kifejtette, hogy az alvás közbeni horkolás összefüggésben állhat a szívroham fokozott kockázatával. A szakember szerint a légutak rendszeres éjszakai rezgései gyakran a szervezet működésének zavaraival járnak: az ember hajlamos lesz a magas vérnyomásra, szabálytalan szívverésre, koncentrációzavarra, nappali álmosságra és hangulatingadozásokra.

Az orvos elmagyarázta, hogy a horkolást leggyakrabban meghatározott tényezők okozzák. A leggyakoribbak között a túlsúlyt, a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a nyugtatók szedését nevezte meg. Mindezek a tényezők gyengíthetik a szövetek tónusát és megnehezíthetik a légzést alvás közben.

A probléma enyhítésére a kardiológus rendszeres testmozgást javasolt. Megjegyezte azt is, hogy a mediterrán étrend segíthet javítani az alvás minőségét. További előnyökkel járnak a lágy szájpadlás és a nyelv izmainak erősítését célzó speciális gyakorlatok.

Abelyan hangsúlyozta, hogy a kiváltó okok kezelése a leghatékonyabb stratégia. Példaként V. Ivashkov onkológus nyilatkozatát hozta fel, aki korábban arra figyelmeztetett, hogy a fájdalomcsillapítók ellenőrizetlen használata súlyos következményekkel járhat, beleértve a szívrohamot, a szívelégtelenséget és az akut agyi érkatasztrófákat. Az orvos hangsúlyozta annak fontosságát, hogy ne tablettákkal fedjük el a tüneteket, hanem azonosítsuk a kellemetlenségeket kiváltó mögöttes mechanizmust.